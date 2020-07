People: « Je chante à la gloire de Dieu », révèle Linda Delon (chanteuse – Miss Ci 2000)

“Je veux être Pasteur”

Je veux batir une église

Depuis l’age de 10ans, je recevais l’appel du Seigneur à faire son œuvre. Des hommes de Dieu ne cessaient de me le répéter. Il me disait de me disposer. Mais quand on est jeune, ont est plus accro à l’amusement. On ne se concentre pas sur l’essentiel. On se dit qu’on est encore jeune. Et que ça viendra avec le temps. Quand ce temps arrive, on se laisse transformer par le Seigneur. A force de vivre certaines situations, d’expérimenter la grâce de Dieu, j’ai fini par comprendre que cet appel n’était pas anodin. J’ai décidé de répondre à l’appel du Seigneur. De me consacrer entièrement à lui.

J’ai suis auteur de 5 albums de variétés urbaine mais je chante aussi à la gloire de Dieu. J’aspire à de grandes choses : être chantre, être même pasteur. J’ai même en projet de bâtir un édifice à la gloire de Dieu. Oui, je veux construire une église pour annoncer la bonne nouvelle et gagner des âmes au Seigneur”.

