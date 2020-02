People: l’homme Saga donne sa part de vérité quand aux propos de la fille d’Ericson Le Zulu

Je vois une déclaration de sa fille sur les réseaux sociaux qui réclament le corps de son papa à Abidjan. Qui va payer pour que le corps vienne ? Qui va prendre l’engagement de faire venir le corps ? Qui va plaider auprès du gouvernement pour que le corps sois rapatrié ? Qui va mettre la pression sur le ministre de la culture pour qu’il prenne l’ engagement de faire venir le corps ? Je précise que ce n’est pas une obligation pour eux . Depuis là on ne voit personne, on entend personne. Ceux qui savent critiquer les efforts des autres, les donneurs d’avis aussi depuis on voit rien , chacun vaque à ses occupations, ceux qui savent accuser depuis là, personne ne lèvent le doigt…si quelqu’un c était levé pour le faire, ils allaient le traiter d’organisateur de funérailles où de vouloir se faire de l’argent sur le dos d’un mort. C est ça L’homme noir.

