People: Sénateur Cissé Mamadou « Drogba m’a honoré à Monaco »

En décembre dernier, Didier Drogba m’a invité à Monaco à la cérémonie du Forum Peace and Sport. Il y avait le Prince Albert II de Monaco, les présidents du Real, du Barça et tous les grands noms que vous connaissez dans le football mondial.

Moi-même j’avais tellement honte que je suis allé m’asseoir derrière. Mais Didier m’a demandé de venir m’asseoir devant avec lui.

Il m’a dit précisément ceci : “je ne peux pas être quelque part et puis un élu de mon pays va rester derrière”.

Il m’a vraiment honoré et j’ai vu comme jamais la grandeur de l’homme. Il faut être hors de la Côte d’Ivoire pour voir ce qu’il représente réellement dans le monde…

Comments

comments