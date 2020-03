People: une semaine après l’enterrement d’Erickson le Zulu, sa femme Elisabeth Gogoué a accouché

« Ma petite précieuse, Erika Bosiki est née en bonne santé. Ton ange gardien veille sur toi. Il te guidera partout tout au long de ta vie. Je sais qu’il est fier de toi. Bonne arrivée à toi ma princesse. Papa et maman, t’aimons »…Ainsi, s’est exprimée Elisabeth Gogoué, via sa page Facebook. On la savait enceinte. Celle qui aura partagé la vie d’Erickson le Zulu, la femme avec qui l’artiste aura vécu ses derniers jours vient d’accoucher. Et ce, une semaine après l’enterrement de l’homme qu’elle aura tant aimé.

Le vendredi 6 mars dernier, Erickson le Zulu a été conduit à sa dernière demeure en France au cimetière de Valenton à proximité de Créteil en banlieue parisienne. Décédé le 16 février dernier à 42 ans, l’artiste s’en est allé, laissant derrière lui une femme et des enfants inconsolables. Erika, celle qu’il appelait sa jumelle comme nous l’a confié Elisabeth Gogoué à la faveur de l’interview accordée à Actupeople vient de voir le jour. Elle ne verra pas le visage paternel. Mais l’on lui parlera de son géniteur, artiste à la voix aux mélopées enchanteresses, qui, avec son passage sur terre aura marqué le monde musical, de par son talent.

Lire sur actupeople

Comments

comments