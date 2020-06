Pluies diluviennes/Covid 19: la grande offensive de la Ministre Mariatou Koné

Une réunion extraordinaire du Comité de Coordination Élargi (CCE) s’est tenue ce lundi 22 juin au Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté sous la Co présidence de la Ministre Mariatou Koné et du coordonnateur humanitaire du Système des Nations Unies en Côte d’Ivoire, Philippe Poinsot.

Cette rencontre des humanitaires réunis au sein du CCE a porté sur les questions des pluies diluviennes et sur la mobilisation des ressources pour le plan de réponses multisectorielles face à l’impact de la COVID19.

Après l’ouverture par la Ministre en charge de la solidarité et la présentation du tableau des dégâts causés par les pluies diluviennes depuis le mois de février 2020, les partenaires ont salué la promptitude du Gouvernement relativement à l’assistance apportée aux familles sinistrées.

Le bilan au plan national, à la date du 21 juin 2020 fait état de 721 ménages sinistrés soit 3605 personnes affectées ,9 blessés et 19 décès dont 16 à Anyama.

Les partenaires ont, en outre, assuré de leur disponibilité à accompagner le Gouvernement et à renforcer les systèmes existants notamment en matière de sensibilisation, d’alertes précoces, d’assistance alimentaire et sanitaire etc.

Aussi le CCE, a-t-il envisagé des actions de grande envergure avec le groupe de coordination opérationnel en vue de trouver des solutions durables. Il s’agit entre autres d’élaboration de stratégies, d’analyses multisectorielles, de bilan détaillé, d’études d’impacts socio-économiques.

S’agissant de la mobilisation des ressources et des actions menées dans le cadre de la lutte contre la COVID19, un point a été fait aussi bien par la partie gouvernementale que par certains partenaires.

Le rencontre a également enregistré la présence des représentants résidents du Programme Alimentaire Mondial (PAM), de l’UNICEF , du PNUD ainsi que les experts de plusieurs organisations internationales.

Aussi ont-ils félicité le Gouvernement pour la mise en œuvre effective des actions de solidarité en faveur des populations rendues vulnérables par la COVID19.

