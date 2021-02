Port-Bouët: Opération déguerpissement, le maire EMMOU apporte son soutien aux familles sinistrées

Après l’opération de déguerpissement dont ont été victimes certaines populations de Anani, plus précisément au quartier Awô Gbôcoin, Le Maire Emmou SYLVESTRE a tenu à visiter les familles sinistrées hier Mercredi 17 Février.

L’objectif principal était de soutenir les populations une fois de plus, devant cette triste situation. «Nous avons un principe, faire de Port-bouet, une Grande Famille.

Et quand un enfant du village devient le Chef, il est de son devoir de soutenir et protéger le village et la Grande Famille.Jai pu échanger avec les sinistrés afin de recueillir leurs préoccupations et besoins urgents.Nous nous efforcerons à mettre tout en œuvre afin que ces riverains puissent retrouver le sourire après cet événement malheureux. Yako à toutes les Familles concernées», a indiqué le Maire Emmou.

Perle Lola

