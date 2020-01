Il y a 2 mois que ce même individu aurait été arrêté et jeté en prison pour cette même pratique.

Après sa sortie de prison, il a encore repris son sifflet et sa tenue de circonstance pour siffler les wôrôs et motocyclistes dans la commune de Port-Bouët sans se souciller qu’il pourrait être reconnu et appréhendé. Malheureusement, comme il y’a 2 mois, Il a été cueilli comme un fruit pourri, jouant les évanouis.

Boyo Boyo News 24

Comments

comments