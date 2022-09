Port d’Abidjan et de San Pedro : Les dockers en grève le 05 septembre

La Fédération des syndicats dockers pour le renouveau (FSDR), qui compte en son sein 6 syndicats dockers, annonce une grève de 72 h renouvelable sur les deux ports ivoiriens. C’est à l’occasion d’une conférence de presse, le samedi 27 août dernier que Kobena Carlos, secrétaire général de la FSDR, a donné cette information. Pour les dirigeants de ladite Fédération, la cause principale est la même, il s’agit de la non application du décret portant statut particulier des dockers. « Les dockers de Côte d’Ivoire entendent remettre le piquet de grève suspendu le 02 juin dernier au lundi 05 septembre 2022 à minuit sur les ports, pour 72 heures renouvelables », a-t-il annoncé tout en signifiant que tous les chantiers seront arrêtés. « Pour le moment, on a un bijou qu’on appelle décret, mais le décret n’est pas appliqué. Il ne faut pas qu’on se leurre », a-t-il poursuivi en disant que la balle est dans le camp des autorités.

En plus de la non-application du décret, Kobena Carlos a également fait part de plusieurs irrégularités notamment, la déclaration à la Caisse de prévoyance des salariés à 5 ans de leur retraite, pis la non- déclaration même des dockers. Pour lui, c’est une façon de « contraindre les dockers à demeurer dans la précarité ». Pour rappel, la FSDR a suspendu son préavis de grève qui devait prendre effet le mercredi 7 juin pour des négociations conduites par le Médiateur de la République. Mais Kobena Carlos annonce qu’ils n’ont pas eu un retour favorable.

