Programme Social du Gouvernement (PSGouv) : bonne nouvelle pour les enseignants contractuels

Une note relative à la situation des enseignants contractuels du secondaire, du Préscolaire et du Primaire est en notre possession. Selon le document signé par M. Mamadou Binaté, pour le compte du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), il fait mention que le contrat de 2 ans conclu entre les enseignants recrutés dans le cadre du PSGouv, et l’État de Côte d’Ivoire a pris fin le 30 septembre 2021.

Et ce, conformément aux dispositions du Programme Social du Gouvernement (PSGouv) , il a été prévu leur intégration en qualité de fonctionnaires aux termes dudit contrat.

En attendant la prise dudit décret, les enseignants contractuels du secondaire, du Préscolaire et du Primaire sont maintenus à leurs postes d’affectations.

Le Premier Ministre, feu Amadou Gon Coulibaly avait lancé un concours de recrutement exceptionnel de 10 300 enseignants contractuels pour le préscolaire, le primaire et le secondaire, le 28 avril 2019 à Abidjan.

Concernant l’avenir des candidats qui seront retenus, le chef du Gouvernement s’était voulu clair : « Ils sont des enseignants contractuels. C’est après une période d’essai de deux ans que leur intégration à la Fonction Publique sera discutée ».

Les postes à pourvoir se répartissaient comme suit : 5 300 au préscolaire et au primaire, 3 000 (2690 bivalents et 310 monovalents) au collège et 2 000 au lycée.

Donatien Kautcha

