Quand Fatiga de Milano se prononce sur le nouvel album “héritage” de Yode et Siro

“La chanson sous Gbagbo parlait des ministres et Dg et non du président

Album Yodé et Siro, j’entends par ci par là que le zouglou est une musique de revendication soit ( j’accepte au passage qu’on m’explique ce que c’est le zouglou. On t’informe ( rire) à moi même tu vas expliquer ce que c’est le zouglou). J’entends aussi dire que qu’ils l’ont fait contre le président Gbagbo ( rire) on veut prendre qui pour idiot dans ce pays ?

Tous les sachants comme moi, savent que cette chanson, sous Gbagbo parlait des ministres et Dg de Gbagbo. Et cette chanson avait été commandité par d’autres cadres du Fpi pour en salir d’autres. C’était un règlement de compte entre partisans et cadres du FPI .cette chanson n’incriminait aucunement le président Gbagbo. Donc ne venez pas me prendre pour un idiot, parceque je sais de quoi je parle. Quand le couteau du cousin te blesse, il faut utiliser ton propre couteau”.

Media Prime

Comments

comments