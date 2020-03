Quand la corruption mine les concours de la fonction publique ivoirienne

Depuis quelques semaines, des agents des douanes ivoiriennes grognent. Surtout les 2000 agents de la promotion ‘’Général Issa Coulibaly’’. La raison : Un imbroglio entre la direction de l’ENA et le directeur de cabinet du ministère de la Fonction publique. De quoi s’agit-il ?

Un message circule. «Promotion Gal Issa Coulibaly, il paraît que désormais nous pouvons tous passer le concours professionnel de l’ENA sans avoir à présenter les attestations pourries du DG DA Pierre ! Au nom du principe d’égalité, une circulaire vient de débloquer la situation ! La voie est désormais ouverte ! »

Principe d’égalité ??? Foutaise !!!!

La dérogation, au lieu de concerner toute la promotion Gal Issa Coulibaly qui n’avait que 2 ans encore sur les 7 qui sont de règle pour passer le concours de l’Ena, le sieur Oka Séraphin, ci-devant directeur de cabinet du ministre de la fonction publique, donne une dérogation spéciale, sans expliquer les vraies raisons de celle-ci.

«Sur près de 2000 agents d’une même promotion, on donne une dérogation à 9 seulement et on nous parle d’égalité…et les autres ?? On aimerait comprendre», s’offusque un agent de ladite promotion qui s’adresse ainsi au ministre de la Fonction publique, sans doute pour stigmatiser une corruption rampante: «Monsieur le Ministre, nous qui n’avons pas d’argent, ni relation à la fonction publique pour acheter les dérogations on vous regarde !»

Et à un autre, plus serein, d’expliquer dans les détails.

«Nous sommes une promotion de 2000 agents des douanes (promotion Général Issa Coulibaly). En 2019, nous totalisions 5 ans d’ancienneté. Et, il nous faut 7 ans d’ancienneté pour passer le concours de l’ENA. Aussi, afin d’éviter que certains agents mal intentionnés présentent les concours sans remplir les conditions requises, un arrêté a institué la présence d’une attestation de présence dans les dossiers de candidature». Ce qui est normal.

Mais, «voilà que le Directeur de cabinet du ministre de la fonction publique signe une dérogation spéciale à 9 de nos collègues afin que ces derniers puissent passer le concours de l’ENA».

“Il se trouve que nos collègues admis après la dérogation du directeur de cabinet n’arrivent pas à s’inscrire à l’Ena qui leur demande l’attestation de présence”.

Une affaire à suivre…

