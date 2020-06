Quand Mamadou Traoré crache ses vérités à Hamed Bakayoko accusé de “trafic de drogue en Côte d’Ivoire”

Mamadou Traoré revient ce mercredi 10 juin 2020 sur l’affaire Hamed Bakayoko, accusé de trafic de drogue en Côte d’Ivoire.

Je souhaite vivement que le fils chéri du gourou du Restaurant, qui assure l’intérim de mon grand frère chéri, trouve le moyen pour démentir le plus tôt possible les articles d’un média occidental qui l’a accusé de trafic de drogue.

Car en plus d’être sali lui même par ce média, c’est la réputation de notre pays qui est en train d’être ternie. Car, selon les informations donnée par ce média ,qui n’est qu’à la révélation de la troisième partie de son investigation, notre pays serait devenu aujourd’hui la plaque tournante de la drogue en Afrique de l’ouest.

Selon un autre média, notre pays vient de détrôner la Guinée Bissau en matière de trafic de drogue. C’est à partir de notre pays, que la mafia italienne et Colombienne revend la drogue à travers le monde. Et malheureusement le fils chéri du gourou du Restaurant est cité par ces médias comme étant le grand pourvoyeur de cette drogue qui transite à travers notre pays.

J’attends vivement que le fils chéri du gourou du Restaurant démente cette information qui est aujourd’hui partagée à travers le monde et qui ne l’honore pas en plus de salir la réputation de notre pays.

L’analyse que m’inspire ces informations ,c’est que le Restaurant est en train d’être lâché par la communauté internationale. Et il n’y a pas meilleure moyen de le faire tomber qu’en le discréditant sur le plan international. Cette fois ci, on ne dira pas que c’est Guillaume Soro qui est en train de se promener à travers le monde pour discréditer notre pays et ses autorités. Ce sont les médias occidentaux qui se sont chargés cette fois ci de cette mission. Personne ne pourra me convaincre que la diffusion de ces articles est innocente. Elle a un objectif politique.

N’est ce pas une manière détournée pour les États-Unis, à travers la DEA, leur service chargé de traquer la mafia de la drogue,de se mêler de la vie politique ivoirienne ? N’est ce pas également une manière détournée de la France d’accabler les dirigeants du Restaurant ? N’est ce pas enfin une manière diplomatique utilisée par elle pour contester un choix éventuel du fils chéri du gourou du Restaurant comme candidat du Restaurant, au cas où son candidat actuel serait dans l’incapacité d’assumer ses charges électorales compte tenu de sa santé ?

Pour parler comme les ivoiriens, nos gens Restaurant sont dans pain. Ils prennent de l’eau de toutes parts. En effet, après avoir présenté notre pays comme un État de non droit, après l’avoir présenté comme un État qui ne respecte pas ses engagements internationaux avec l’affaire de la Cour africaine des droits de l’homme, après l’avoir présenté comme un État où l’on entretien et utilise des escadrons de la mort pour traquer l’opposition,on le présente aujourd’hui comme un narco-Etat en présentant ses dirigeants comme des narco-trafiquants.

Aujourd’hui,c’est le fils chéri du gourou du Restaurant qui est visé. Je suis convaincu que bientôt, c’est le gourou du Restaurant qui sera lui même visé puisque tout le monde connaît les rapports étroits qui existent entre lui et son fils chéri. Je rappelle que pour accabler Guillaume Soro et l’accuser de tentative de coup d’État, le pouvoir a d’abord procédé à l’arrestation de Soul To Soul,le fidèle parmi les fidèles de Bogota.

Le message était clair dans la tête de ceux qui ont arrêté Soul To Soul. S’il a entreposé des armes chez lui, c’est forcément pour le compte de Guillaume Soro. Ce qui n’est aujourd’hui pas vrai à la lumière des révélations du capitaine Souley.

Vivement que le fils chéri du gourou du Restaurant démente cette information de trafic de drogue sur lui. Sinon, ça risque de salir la réputation de notre pays.

Je l’ai dit hier et je le répéterai aujourd’hui. Nous sommes indiscutablement à une fin de règne du pouvoir en place. Et tous les ingrédients pour acter cette fin de règne sont en train de se mettre en place. Car aujourd’hui,les électeurs qui sont des parents d’élèves, qui ont des enfants, ont peur pour l’avenir de leurs enfants avec cette histoire de la Côte d’Ivoire devenu la plaque tournante de la drogue à cause de certains de ses dirigeants.

Quel électeur accordera sa voix à des gens qui, une fois au pouvoir, tueront à petits feux leurs enfants avec de la drogue ?Voici une question que se posent les électeurs d’octobre 2020. Surtout qu’en ce moment,nos collègues et lycées sont aujourd’hui envahis par la drogue.

Nos quartiers sont devenus des nids de fumoirs. Pauvres de nous les ivoiriens. C’est pourquoi nous devrons nous mobiliser comme un seul homme pour les chasser du pouvoir en Octobre 2020. Car à cause d’eux,notre pays est au bord de la faillite morale. Et aujourd’hui,ils récoltent toute la méchanceté et toute l’ingratitude qu’ils ont eu envers Guillaume Soro. Je l’ai dit il n’y a pas longtemps. Dans l’affaire de Guillaume Soro il y a Dieu dedans.

Lire sur Yeclo

Comments

comments