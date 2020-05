Quand Touré Alpha Yaya invite les militants du FPI, PDCI, l’UDPCI à conjuguer leurs forces à celui du RHDP pour lutter contre la pauvreté

Touré Alpha Yaya invite les militants du FPI, du PDCI, de l’UDPCI… à conjuguer leurs forces à celui du RHDP pour lutter contre la pauvreté.

Si vous voyez un déchet humain au cimetière, n’accusez pas les morts mais plutôt les vivants.

La pauvreté est une souffrance, il faut la vivre pour la connaître. La pauvreté est l’ennemi commun de tous. Conjuguons nos forces pour la combattre car elle ne connaît ni militant du FPI ni celui du PDCI encore moins celui de l’UDPCI.

La vie n’a de sens que si nous aidons nos prochains. Certains parlent de l’élection de 2020 comme si elle représentait un danger pour le régime actuel. Je dirais non, il n’y a pas de danger, car le pauvre et le riche ne sont pas des adversaires de combat.

Avec l’amour , l’entraide, nous pouvons conquérir les plus récalcitrants pour les amener adhérer à notre idéologie politique. L’heure n’est plus à la désunion, ni au tribalisme mais à l’union de toutes les filles et tous les fils de la Côte d’Ivoire contre l’ennemi commun qui est la misère. J’ai été triste et meurtri dans ma chair quand j’ai vu une annonce de la page radio PDCI confirmer que le candidat du RHDP est entre la vie et la mort!!!!

La haine, la méchanceté, l’esprit de division sont encore dans les cœurs de certains, malgré la grave crise que notre pays a traversée. Ils n’ont apparemment tiré aucune leçon de cette déflagration meurtrière qui fit plus de 3000 morts et des blessés dont certains porteront à vie les stigmates .

Aimons-nous vivants, car nous ne vivons que pour un temps éphémère. Dans la division rien ne sera possible. Tout comme la haine ne produit que ruine et désolation.

Si la confiance naît entre nous ,nous deviendrons comme les doigts d’une main pour la construction de notre pays dans la paix la fraternité et la cohésion car le pilier fondamental d’une bonne collaboration est la confiance.

Mon frère est malade tu souhaites sa mort comment pourrais-je aider ton frère à revenir au pays? Aimons nous et avançons.

