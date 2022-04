RDC: le gouvernement annonce une hausse des salaires des fonctionnaires

Le gouvernement a annoncé l’augmentation des salaires des fonctionnaires et agents publics de carrière à partir de ce mois d’avril 2022. Le vice-Premier ministre en charge de la Fonction publique a évoqué une hausse de 30%.

Selon Jean-Pierre Lihau, le vice-Premier ministre, cette hausse sera progressive. Le gouvernement et l’Intersyndicale de la Fonction publique se sont mis d’accord sur une augmentation de 30% des soldes des fonctionnaires et autres personnels de carrière de l’État. Militaires et policiers compris, précise le vice-Premier ministre en charge de la Fonction publique.

Selon M. Lihau, une autre augmentation est prévue pour le troisième trimestre de cette année, cette fois de 45%. Le gouvernement congolais entend ainsi répondre aux demandes récurrentes des fonctionnaires concernant leur niveau de vie.

Ces derniers se plaignent depuis des années de difficultés, avec un panier de la ménagère quasi-vide. Ils affirment que « le train de vie se déprécie au quotidien, un pain qui se vendait à 200 Francs congolais il y a quelques jours coûte aujourd’hui plus du double ». Certains fonctionnaires réclament aussi d’importantes réformes et un assainissement de l’administration publique, avec par exemple le départ de quelque 350 000 personnes éligibles à la retraite.

Pour mener à bien cette augmentation des soldes, le pouvoir congolais espère pouvoir récupérer l’argent indument perçu par les agents, appelés cumulards, qui se retrouvent sur plusieurs listes de paie dans les différents ministères de l’Administration publique.

