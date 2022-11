Recommandations du dialogue politique:Huit partis signataires de l’accord saluent les nombreux acquis

Le G8 qui regroupe huit partis de l’opposition, signataires de l’accord issu de la phase 5 du dialogue politique, a adressé, hier, à Cocody-Riviera 2 ses vives félicitations à Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire, inlassable artisan de la paix et de la cohésion sociale, pour la mise en œuvre effective des recommandations.

Après avoir noté, huit mois après, de nombreux acquis.

Au cours d’une rencontre avec la presse au siège de l’Udcy à la Riviera 2, le porte-parole principal dudit groupe, Florent Assiélou, par ailleurs, président de l’Apr-CI a, entre autres mis en lumière les différents acquis. Il s’agit de l’audience accordée au Président de I’Udpci, Mabri Toikeusse le mardi 22 mars 2022, la délivrance du passeport de Charles Blé Goudé et de l’entretien du Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara avec les anciens présidents, Henri Konan Bédié, président du Pdci-Rda et Laurent Gbagbo, président du Ppa-CI, le jeudi 14 juillet 2022 au Palais présidentiel.

Ajouté à ces résultats obtenus, la création de deux nouveaux postes de membres de la Commission centrale de la Cei et de commissaires locaux, postes dévolus à deux personnalités, une proposée par le parti au pouvoir et l’autre désignée par l’opposition politique, le dégel des avoirs et la grâce présidentielle accordée au président Laurent Gbagbo, la grâce présidentielle accordée à certains militaires détenus depuis la fin de la crise post-électorale de 2010 et le retour sécurisé au pays de nombreux exilés.

Le porte-parole principal du G8 a également noté la facilitation du retour de Charles Blé Goudé, annoncé pour le 26 novembre 2022 et la révision de la liste électorale prévue du 19 novembre au 10 décembre 2022.

« Le G8 encourage fièrement Alassane Ouattara, Président de la République à poursuivre cette démarche irréversible pour le renforcement de la paix et de la cohésion Sociale », a indiqué M. Assiélou.

Tout en faisant une mention spéciale au Premier ministre, Patrick Achi, porteur du dialogue politique et au ministre de l’Intérieur et de la Sécurité qui a conduit avec habileté les travaux.

Il a rappelé que la révision annuelle de la liste électorale telle qu’indiquée dans le code électoral fait partie des recommandations de la phase 5 du dialogue politique. Par conséquent, a-t-il affirmé, le G8 invite toutes populations ivoiriennes concernées (non-inscrites et nouveaux majeurs) remplissant les conditions, à prendre d’assaut les différents centres prévus à cet effet par la CEI, du 19 novembre au 10 décembre 2022 en vue de se faire enrôler.

Ces leaders de l’opposition que sont : Anicet Guela Gnanzi de l’Udcy, Mamadou Coulibaly de l’Adp, Florent Assiélou de l’Apr-CI, Oswald Blé Konan du Cndci, Ferdinand Kouassi, cadre du Rhdp, Pierre Norlander Blé du Ld-CI, Kadio Kamanan du Mnc-Alternative, Siaka Fofana de Rdp seront en tournée sur toute l’étendue du territoire national et auprès de la diaspora, du samedi 12 au vendredi 25 novembre 2022 pour une mobilisation de la population afin de s’inscrire sur la liste électorale.

Le dialogue politique, qui s’est achevé le 4 mars 2022, s’est déroulé dans la courtoisie, la bonne ambiance et un climat apaisé. Il a consacré l’accord des parties sur le fonctionnement normal de l’État et de ses institutions.

Le G8 a pour objectifs de consolider et préserver les acquis du dialogue politique ; protéger les acquis du dialogue politique ; promouvoir la paix et la démocratie ; renforcer la cohésion sociale et contribuer activement à l’apaisement de l’environnement politique.

