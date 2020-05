Réduction de l’impact de la Covid-19 sur les jeunes: le ministre Mamadou Touré en charge de la jeunesse face aux sénateurs

Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, Monsieur Mamadou Touré était ce lundi 25 Mai 2020 l’invité du Sénat. Il répondait ainsi à l’invitation des Sénateurs membres de la commission des affaires sociales et culturelles présidée par Monsieur Coffie Benoît.

Les échanges ont porté sur “la sensibilisation des jeunes et les différentes mesures prises en leur faveur dans la gestion de la crise sanitaire due à la Covid-19.

Cette séance d’information parlementaire initiée par le Sénat a eu lieu à la Fondation Félix Houphouët Boigny à Yamoussoukro. Elle avait pour objectif pour de permettre aux membres du gouvernement d’informer les Ivoiriens sur les initiatives prises dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus. Le Ministre Mamadou Touré a saisi l’occasion pour présenter les mesures prises par son département pour alerter la jeunesse ivoirienne sur l’urgence de les mobiliser pour lutter contre la pandémie de la COVID-19 et les actions en leur faveur.

Au cours de son intervention, il a rappelé les nombreuses initiatives, actions et programmes en vue de répondre aux problèmes des jeunes, mises en œuvre au lendemain de la crise de 2010.

L’ensemble des réformes, politiques et programmes initiés par l’Etat, a-t-il précisé, a contribué à la création, en 2016 de plus de 2 600 000 emplois, dont plus de 80 % ont et captés par des jeunes de 18 et 40ans.

En vue de faire bénéficier à un plus grand nombre de populations, la croissance économique, le Gouvernement a conçu un Programme Social (PSGouv 2019-2020), dont l’axe l’axe 4 relatif à l’autonomisation des jeunes et des femmes actions concertées avec les acteurs de l’écosystème de l’emploi, ont permis de mobiliser 346 000 opportunités.

“Ainsi, entre août et fin décembre 2019, 73 489 jeunes ont bénéficié de l’un des projets sur un objectif annuel de 77 004. En plus de ces programmes spéciaux, ce sont plus de 83 000 emplois formels qui ont été créés aussi bien dans le secteur privé que public”, a informé le Ministre Mamadou Touré ajoutant qu’au total, en 2019, ce sont 156 489 jeunes qui ont bénéficié de mises en emploi, de stages, de formations et de financements de projets.

Poursuivant, le Ministre Mamadou Touré souligne que du 1er janvier au 31 mars 2020, 46 282 jeunes ont été pris en charge par les dispositifs.

Malheureusement, déplore t-il, la crise sanitaire liée au Covid-19 a ralenti l’ensemble des programmes.

Pour juguler les effets négatifs de la Covid-19 sur les jeunes et les actions, le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes a pris plusieurs mesures en plus de celles du Gouvernement.

“Avec l’appui de l’UNICEF, nous avons formé et engagé 700 jeunes dans l’opération « le Vrai Son », qui vise à sensibiliser et à déconstruire les mauvaises informations, sur les réseaux sociaux et sur le terrain avec l’encadrement du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique. É galement dans le cadre de l’opération « Le vrai son » des capsules (vidéo et audio) ont été produits et sont diffusées sur les réseaux sociaux, à la télévision et à la radio”, a-t-il détaillé.

Autre mesure, en collaboration avec l’Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI), se tient depuis le 04 mai 2020 dans les Communes d’Abidjan des séances de sensibilisation et de formation des leaders communautaires dénommées « Classes Citoyennes ». Elles ont permis la formation de 720 personnes dans 5 communes d’Abidjan (Koumassi, Port Bouët, Yopougon, Cocody, et Adjamé).

A partir de la semaine prochaine, les classes citoyennes s’étendront à Treichville, Macory et 10 communes l’intérieur du pays.

Afin d’assurer la continuité des activités dans le cadre de la mise en œuvre de l’axe 4 du PSGouv, volet autonomisation et emploi des jeunes, diverses mesures ont été prises. Le ministre Mamadou Touré a fait savoir que le déblocage des financements des bénéficiaires du programme Agir pour les jeunes de l’ensemble des localités y compris celles où les cérémonies n’ont pu être réalisées, sera effectif. Il a fait noter aussi le décaissement des financements pour les projets non impactés par la crise sanitaire, la suspension pour trois (3) mois des échéances de remboursement des prêts AGIR qui reprendront à la fin du mois de juillet 202, la disponibilité des financements aux porteurs de projets structurants (cinq à cinquante millions de CFA) à partir du 15 mai 2020, le paiement d’une prime mensuelle de 45 000 F CFA aux jeunes bénévoles pour la sensibilisation sur le terrain des populations et la continuité du paiement des primes aux jeunes déjà mis en stage par l’Agence Emploi Jeune.

Rappelons qu’ avant le Ministre Mamadou Touré, les sénateurs ont échangé avec le ministre de la santé, Monsieur Aka Aouelé.

Lire sur Abidjan.net

Comments

comments