Réhabilitation de l’axe Thomasset-Agboville: le ministre Amédé Kouakou se réjouit de la qualité de travail effectué

En visite le mardi 21 janvier 2020, sur l’axe Thomasset-Agboville, long de 50,5 km (sortie d’Abidjan par Anyama), en cours de réhabilitation, le ministre de l’Equipement et de l’Entretien routier, Amédé Kouakou, s’est réjoui de la qualité de travail effectué.

« Avec le dimensionnement qui est fait, si les entretiens sont effectués de façon correcte, cette route va résister longtemps parce que c’est un excellent travail », a fait remarquer Amédé Kouakou.

Long de 50,5 km, le renforcement de l’axe Thomasset-Agboville emploie plus de 200 jeunes et bénéficie d’un investissement de plus de 25 milliards de FCFA de l’Etat de Côte d’Ivoire.

Débuté en mai 2019, ce projet a pour objectif de contribuer à l’amélioration des conditions de mobilité des populations, de redynamiser l’économie régionale et de favoriser le développement économique et social de la zone.

Le gouvernement, à travers le ministère de l’Equipement et de l’Entretien routier, a identifié, dans le cadre du « Projet Task-Force », 1 714 km de routes prioritaires ayant dépassé leur durée de vie et dont le renforcement s’avère nécessaire. Afin de maintenir l’efficacité et la compétitivité de l’économie nationale.

Le projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Développement (PND) pour le renforcement de 4 500 km de routes revêtues qui vise la préservation, l’amélioration et l’extension du réseau routier.

