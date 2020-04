Retour annoncé de Mme Ehui Odette Agnero au Pdci-Rda: Vrai ou Faux ?

« Je suis une militante de conviction et engagée. Je veux donc ici, informer que, c’est saine et libre d’esprit, sans aucune contrainte que, suite au bureau politique du Pdci-Rda au 17 Juin 2018, j’ai pris la décision de participer à l’assemblée générale constitutive du Rhdp le 16 Juin 2018 », a précisé ce dimanche 19 avril 2020 depuis Adiaké, Ehui Odette Agnero dont les propos nous ont été rapportés.

Allant plus loin, celle qui, depuis plus d’une année, est partie officiellement du PDCI-RDA, fait savoir qu’elle a participé à toutes les étapes de la vie du Rhdp et s’attèle avec la direction exécutive de cette formation politique au pouvoir au maillage du territoire national en vue de préparer la victoire du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, son candidat. Elle pense que c’est cet engagement résolu et cette débauche d’énergie qui perturbent ses adversaires.

« Ce n’est pas une raison pour sombrer dans le fallacieux et l’intoxication. Je suis membre fondateur du Rhdp et je demeure militante engagée aux côtés du Président Alassane Ouattara », a-t-elle mis au point.

