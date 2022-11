Réunion statutaire des Parties à Bonn en Allemagne : Le bureau de la Cop 15 soutient l’alliance internationale contre la sècheresse

Alain-Richard Donwahi, le président de la 15e Conférence des parties (Cop 15) a présidé, du 17 au 18 octobre 2022, à Bonn, en Allemagne, la première réunion statutaire du bureau de la Convention. Alain-Richard Donwahi, ses collaborateurs et les partenaires de la Cop 15 ont marqué leur soutien à l’Alliance internationale contre la sécheresse portée par le Sénégal et l’Espagne. Laquelle alliance sera lancée lors de la Cop 27 qui a ouvert ses portes le dimanche 6 novembre 2022, à Charm el-Cheikh, en Égypte,

Six (6) mois après son accession à la présidence de la Cop 15, et suite à la séance de travail qu’il a eue en juillet dernier, au bord du Rhin, avec les parties à la Convention sur les grands chantiers de fin d’année 2022, Alain-Richard Donwahi a dirigé une réunion dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des décisions de la Cop 15.

Cette assemblée a été l’occasion pour le président de la Cop 15 et les parties prenantes de se pencher sur la mise en place de 2 groupes de travail intergouvernementaux sur la sécheresse et sur l’évaluation, à mi-parcours, de la convention.

Les premières réunions de ces deux groupes qui vont permettre d’impulser les activités de l’institution, sont prévues pour le premier, du 29 au 30 novembre prochain, à Bonn et, le 23 février 2023, toujours à Bonn, pour le second. Plusieurs autres grandes décisions ont été arrêtées lors de cette rencontre de travail. Notamment la tenue du prochain rendez-vous du bureau de la Cop 15 à Abidjan, en Côte d’Ivoire, dans le premier trimestre 2023. Le Comité d’examen de la mise en œuvre de la Convention (Cric) devrait également tenir sa 21e session en Ouzbékistan, du 9 au 13 octobre 2023. La réunion statutaire du bureau de la Cop 15 a, en outre, vu l’adoption par les différentes parties, de la date de la prochaine réunion de l’Interface de politique scientifique (Spi, en anglais), du 14 au 16 novembre 2022, à Bonn.

Elles se sont accordées sur la nécessité de tenir une réunion conjointe du Comité science et technologie et du Comité d’examen de la mise en œuvre de la Convention « avec une proposition pour une réunion en personne, le 17 novembre 2022, consécutive à la prochaine réunion du Spi; puis d’organiser une réunion virtuelle le 8 novembre 2022, ainsi que la possibilité d’une réunion en personne consécutive à la deuxième réunion du Spi, provisoirement prévue du 27 février au 2 mars 2023 ».

Au-delà de ces décisions, la réunion a permis aux uns et aux autres de s’enquérir du niveau de réalisation du cahier d’activités du Comité pour la revue de la mise en œuvre de la convention et du Comité science et technologie. C’est donc d’importants rendez-vous qui vont encore mobiliser le bureau de la Cop 15 et les parties prenantes afin d’aider à l’atteinte des objectifs à eux assignés, d’ici à la prochaine réunion d’Abidjan, prévue dans le premier trimestre de 2023.

