Révélations choquantes : Le Nigeria prévoit un “enterrement de masse” pour 103 victimes du mouvement #EndSARS !

Les autorités locales du Nigeria ont annoncé que cent-trois personnes décédées en octobre 2020 lors du mouvement #EndSARS contre les violences policières seront enterrées. Cette décision intervient suite à la fuite sur les réseaux sociaux d’un document émanant du ministère de la Santé, ravivant ainsi la douloureuse question du bilan de la répression du rassemblement à Lagos, qualifié de “massacre” par un panel d’enquête, alors que les autorités nient toute perte de vie.

Le mouvement #EndSARS, qui a secoué les grandes villes du Nigeria, avait pour objectif de dénoncer les brutalités policières perpétrées par une unité spéciale de la police, la SARS, accusée de racket, de torture et de meurtres depuis des années.

Les manifestations ont pris fin lorsque l’armée et la police ont ouvert le feu sur les manifestants au péage de Lekki à Lagos le 20 octobre 2020. De nombreux témoins ont affirmé que les forces de sécurité avaient tué des manifestants et emporté leurs corps dans des pick-ups. Les autorités locales affirment que les 103 corps à enterrer ont été ramassés dans d’autres parties de Lagos et non au péage de Lekki.

Ce démenti de la mort de personnes au péage de Lekki suscite l’indignation parmi les jeunes nigérians qui ont participé aux manifestations ou les ont soutenues, et qui continuent de réclamer justice. Les déclarations officielles sont les premières à reconnaître un bilan aussi lourd suite à ces manifestations qui ont ensuite dégénéré en émeutes.

Rinu Oduala, une des figures de la contestation, a réagi sur Twitter en affirmant que les autorités avaient les corps depuis le début, malgré leurs dénégations antérieures. La question de la vérité et de la justice demeure donc au cœur des préoccupations pour les citoyens nigérians.