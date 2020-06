Révision de la liste électorale: la Ministre Mariatou Koné met en mission les femmes de Boundiali

La Ministre Mariatou Koné, Maire de la commune de Boundiali a échangé le dimanche 14 juin, avec les organisations de femmes de sa commune.

Cette rencontre qui s’est tenue au Centre Culturel de Boundiali (CCB) a porté essentiellement sur la révision de la liste électorale, la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus et l’autonomisation des femmes.

S’agissant de la révision de la liste électorale, la Ministre a insisté sur l’importance de ladite opération et a invité ses sœurs à investir le terrain « Je vous exhorte à quadriller notre département afin que chaque cour, chaque quartier chaque ménage, puisse inscrire toutes les personnes en âge de voter. Parce que si on ne le fait pas, le jour du vote on ne pourra pas voter », a rappelé la Maire de Boundiali.

Poursuivant, elle les a sensibilisés au respect des mesures barrières pour lutter efficacement contre la Covid 19.

Cette rencontre qui a enregistré la présence du Préfet de la région de la Bagoué, du député de Boundiali et celle du Président du Conseil régional, intervient après le lancement le 12 juin dernier, de l’opération de la révision de la liste électorale et de la tournée de sensibilisation de la coordination régionale dans les départements de Kasséré, Kouto et Tengrela.

