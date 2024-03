Rupture œcuménique de jeûne: femmes chrétiennes et musulmanes en parfaite symbiose

Jour de communion, jour de fête, la rupture œcuménique de jeûne organisée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, était à sa 3e édition ce mercredi 27 mars 2024 à la Caistab au Plateau.

Les mouchoirs en l’air, fou rire, pas de danses et mains dans la main, on se croirait à une fête foraine. Ici, il s’agit plutôt d’une fête religieuse ou femmes chrétiennes et musulmanes célèbrent ensemble le Tout-Puissant miséricordieux.

C’était ce mercredi 27 mars 2024, à l’occasion d’une rupture œcuménique de jeûne organisée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant dans la commune du Plateau (Abidjan).

Placée sous le thème de ‘’ la solidarité’’, cette 3ᵉ édition visait à renforcer les liens de fraternité quotidienne et de confiance entre les femmes. C’était, d’ailleurs, le message clé véhiculé par les différents guides religieux (prêtres, pasteurs et imams).

Exaltant le rôle central que jouent les femmes dans le maintien des liens à travers leur force, leur sagesse et leur compassion, les guides religieux ont invité celles-ci à briser chaque jour les murs de méfiances et privilégier le potentiel de chacune dans les collaborations. « Il faut éviter par exemple de travailler avec telle où telle parce qu’on est de la même religion, mais plutôt parce qu’elle est compétente. »

Dans la même dynamique, Nassénéba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, a invité les femmes à s’unir davantage pour la construction de la nation ivoirienne.

« Aujourd’hui, nous devons consolider la cohésion entre les fidèles des différentes confessions religieuses de notre pays. Il est de notre devoir de veiller à ce que chaque voix soit entendue, et chaque cœur respecté ».

Cette année, en plus de réunir les femmes de diverses confessions pour partager un moment de foi et de réflexion, des femmes de corporation, notamment celles des forces de défense et de sécurité, étaient représentées.