San Pedro dans le trouble: quartier Bardot, policiers et riverains se tiraillent

Un affrontement a lieu en ce moment même ce Mercredi 17 Février entre la police et des jeunes du quartier Bardot à San Pedro non loin du commissariat du 2ème arrondissement.

Les policiers qui ont barré certaines voies avec leurs véhicules sont engagés dans une course poursuite pour tenter de pousser dans leurs derniers retranchements de nombreux jeunes qui les affrontent à coup de pierre. Les forces de l’ordre quant à elles usent jusque là de gaz lacrymogènes qu’ils tirent parfois sans discernement. La quasi totalité des commerces et ateliers ont fermé depuis peu avant 17 heures, heure à laquelle les premières détonation des tirs de lacrymogènes ont commencé à se faire entendre créant la débandade à l’intérieur des quartiers. De nombreuses personnes victimes de cette armes conventionnelle sont soit barricadés chez elles tandis que d’autres sont sorties de peur d’être asphyxiés à l’intérieur. De nombreuses personnes, dont des femmes et des enfants ont le visage badigeonnés de kaolin ou enduit de jus de citron supposés annihiler les effets suffoquants et lacrymales des bombes.

Les clients des commerces ont déserté les alentours du lieu d’affrontement

Parti aux informations, un agent de police nous a confié qu’il ne pouvait rien nous dire sur le moment parce qu’étant sur le champ des opérations. Et qu’on en saurait un peu plus, plus tard quand le commissaire serait disponible. Pris dans la débandade avec les riverains, l’un d’eux nous a donné l’explication suivante :”la Compagnie Ivoirienne d’électricité, CIE est arrivée avec la police, pour appréhender une dame qui serait impliquée dans la fraude sur l’électricité. Les jeunes du quartier se sont donc opposés et auraient endommagé le véhicule des électriciens. De là serait parti l’affrontement. Les jeunes ont barré des voies et enflammé des pneus et la police avant que la police ne charge. Au moment où nous mettons sous presse à 18h45, les affrontements continuent.

Operanews

Comments

comments