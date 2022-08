SECOURS D’URGENCES : 2821 INTERVENTIONS DES SAPEURS-POMPIERS POUR LE SEUL MOIS DE JUILLET.

Le Groupement des sapeurs-pompiers militaires a fait le bilan de ses interventions du mois de juillet 2022. Selon les soldats du feu, pour ce seul mois, plus de 2000 cas d’urgence ont motivé leur sortie des casernes.

Le mois de juillet 2022 a été très mouvementé pour le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM). Selon le rapport mensuel qu’il a fait pour cette période, il a été enregistré un total de 2821 interventions, soit une moyenne journalière de 91 interventions.

De ce décompte, il a été dénombré 2 135 victimes dont 575 ont refusé de se faire évacuer et 74 décès ont été constatés. Il ressort également du rapport du GSPM que 75,79 % des victimes sont dus à des accidents de la circulation.

Pour ce qui est des évacuations, 11,99% des victimes ont été adressées au CHR de Korhogo, 11,24% au CHU de Treichville, 10,96% au CHU de Bouaké, 6,23% au CHR de Yamoussoukro, 4,22% au CHU de Cocody, 3,7% à l’Hôpital Militaire d’Abidjan, 3,75% au CHU d’Angré et 3,56% à l’hôpital général de Bingerville. Le reste des victimes a été pris en charge par les hôpitaux généraux et les structures sanitaires de proximité.

Les principales causes des interventions restent les accidents de circulation qui constituent à eux seuls 51,54% des sorties, suivis des transports de malades avec 13.47% et des feux avec 8,01%. Parmi les feux, 86 concernent les maisons, 49 sont à caractère électrique, 28 concernent les bouteilles de gaz à usage domestique, 22 les voitures, et 14 les magasins.

Les compagnies d’Abidjan comptabilisent respectivement 1054 interventions pour la 1ère Cie (Indenié), 528 pour la 4ème Cie (Yopougon) et 376 pour la 2ème Cie (Zone 4) réalisent les plus grands nombres d’interventions ; la 8ème Cie basée à Bingerville réalise quant à elle 183 interventions.

A l’intérieur, c’est la compagnie de Bouaké (3ème) avec 271 sorties qui arrive en tête, la 6ème Cie à Korhogo enregistre 223 interventions, tandis que la 5ème Cie à Yamoussoukro en compte 143 et la 7ème Cie de N’zianouan 43.

A Abidjan, les communes de Yopougon, Cocody, et Abobo enregistrent le plus grand nombre d’interventions. Comparativement au mois de juillet 2021 où 2641 interventions ont été faites, une hausse de 6,82 % a été constatée.

Comments

comments