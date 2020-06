Sécurisation des frontières ivoiriennes: le Parc national de la Comoé bombardé hier lundi

Sur ordre du ministre de la Défense, la forêt du Parc national de la Comoé a connu des bombardements aériens hier lundi 15 juin 2020, après l’attaque par surprise de Kafolo (Ferkessédougou).Selon des sources militaires, l’opération est menée depuis Kafolo, en présence du chef d’État-major général des armées le général de corps d’armées, Lassina Doumbia et le commandant supérieur de la gendarmerie, le général Alexandre Apalo. Toujours à en croire nos sources, cette opération viserait à débusquer les djihadistes qui occupent le nord du Parc national de la Comoé depuis plus d’un an. Il est à noter que la présence de djihadistes au nord du Parc national de la Comoé avait été détectée depuis plus d’un an. Selon cette même source militaire, « ce sont des combattants qui cherchent refuge du côté de la frontière ivoirienne ». La Côte d’Ivoire, se souvient-on, a été visée le 13 mars 2016 par une attaque djihadiste, faisant dix-neuf morts dans la ville balnéaire de Grand-Bassam. Le Burkina-Faso quant à lui, compte près de mille morts depuis 2015 face à des attaques djihadistes qui continuent d’endeuiller des familles.

