Sécurité en Côte d’Ivoire/ Budget 2021: le général Vagondo Diomandé, sera t-il à la hauteur des attentes du président Ouattara

Depuis la crise post électorale de 2010 et l’arrivée d’Alassane Ouattara à la tête de la Côte d’Ivoire, la sécurité des ivoiriens a été l’une des priorités pour le Chef de l’État ivoirien. Plusieurs unités ont été créées. Des équipements et des matériels de sécurité ont été acquis par le ministère de la sécurité. Une manière pour Alassane Ouattara de doter la Côte d’Ivoire d’une sécurité optimale.

Le budget 2021 du ministère de la sécurité et de la protection civile exprime au mieux cette vision du

Président ivoirien. Dès lors, au regard des milliards de FCFA alloués audit ministère par Alassane Ouattara, le général Vagondo Diomandé pourra-t-il offrir aux ivoiriens en 2021 une sécurité à la hauteur des attentes du Chef de l’État ivoirien ?

Le budget 2021du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile de la Côte d’Ivoire s’élève à 171 619 430 561 FCFA (près de 316,18 millions de dollars). C’est-à-dire qu’en moyenne, pour sa sécurité, la Côte d’Ivoire peut dépenser, en FCFA, 470,19 millions par jour ou encore 19,6 millions par heure. Le général Vagondo Diomandé mesure, à travers cette belle cagnotte à lui alloué, la volonté du Président Alassane Ouattara d’améliorer les conditions de travail de son département ministériel.

La Côte d’Ivoire doit pouvoir, au travers de ce budget, affronter les défis de la sécurité des biens et des personnes en 2021. L’indice de sécurité en 2021 en Côte d’Ivoire doit refléter cette allocation budgétaire. Il doit pouvoir rassurer les investisseurs et faciliter la mission du gouvernement ivoirien dans

la promotion des ressources économiques du pays à l’international. Il doit accroître la confiance entre l’ivoirien et les gestionnaires de sa sécurité publique.

Au total, le ministère de la sécurité et de la protection civile à un gros challenge à relever au regard de son budget 2021. Alors, il reste à savoir si le général Vagondo Diomandé pourra-t-il offrir aux ivoiriens une sécurité à la hauteur des attentes du Président Alassane Ouattara?

