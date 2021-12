Sécurité routière : Le Ministère des Transports déploie des barrages intelligents

Le Ministre des Transports est déterminé à poursuivre, avec rigueur, la lutte contre l’incivisme routier par le renforcement des actions de sensibilisation et de contrôles sur le réseau routier. Dans cette optique, l’Office de Sécurité Routière (OSER) et de la Police Spéciale de la Sécurité Routière (PSSR) ont mené conjointement, le jeudi 23 décembre 2021, une série d’actions sur plusieurs axes routiers de la ville d’Abidjan, a-t-on constaté.



La mission, qui s’étalera jusqu’à la mi-janvier 2022 vise notamment à sensibiliser les conducteurs, passagers et piétons sur les dangers des accidents de la circulation ; à contrôler les infractions liées au code de la route ; à surveiller le réseau routier à travers le déploiement du système de transport intelligent (STI) sur l’autoroute de Grand-Bassam ; enfin à traiter la zone accidentogène située entre l’axe riviera 2 et la riviera 3.

Cette opération a permis d’interpeller entre autres, 11 tricycles pour circulation sur une route de 2X3 voies (autoroute de Grand Bassam), 05 conducteurs de 02 roues pour non-port de casque mais libérés par la suite après sensibilisation et présentation des casques. Elle a également permis de mettre 07 véhicules en fourrière dont 06 pour défaut de visite technique et 01 véhicule pour absence de toutes les pièces.

Les unités mobiles, mises à disposition par l’opérateur technique Quipux Afrique et qui étendent la zone de couverture de la vidéo-verbalisation, vont permettre la détection, l’immobilisation et la mise en fourrière des contrevenants par des équipes opérationnelles. Elles traitent également les cas d’usurpation de plaques, d’absence de plaque, de plaques illisibles ou fantaisistes, de véhicules volés ou recherchés, de véhicules en défaut de document, de véhicules cumulant des amendes impayées, de véhicules non dédouanés… etc.

En plus des contrôles, les émissaires du Ministère des Transports ont sensibilisé les usagers et passagers avec la distribution de prospectus sur l’ensemble du réseau routier, avant de procéder à plusieurs tests d’alcoolémie.

Rappelons que dans un communiqué lu sur les antennes de la télévision nationale, le Ministre des Transports Amadou Koné a renouvelé son appel aux usagers de la route, leur demandant de faire preuve de prudence et d’adopter les meilleurs comportements en respectant strictement les règles de circulation. Informant qu’en plus du dispositif existant, des radars mobiles sillonnent les voies routières interurbaines sur toute l’étendue du territoire.

