Séguéla: Hamed Bakayoko testé positif au coronavirus, une journée de jeûne et prière pour le ministre de la Défense

e 6 avril dernier, le ministre de la Défense, Hamed Bakayoko publiait le message suivant via sa page Facebook : « Ce Lundi 06 Avril 2020, j’ai été déclaré positif au test du COVID-19 suite à un prélèvement effectué hier dimanche. Bien que ne présentant aucun signe de la maladie, le médecin a prescrit un confinement auquel je me suis immédiatement soumis. C’est l’occasion pour moi de rappeler à tous nos concitoyens que le Coronavirus est une maladie réelle qui se propage vite. Je vous exhorte à prendre au sérieux l’observation de toutes les mesures barrières pour vous protéger et protéger les autres. Prenez soin de vous. Que Dieu vous préserve… ».

A travers cette publication, Hamed Bakayoko, le ministre de la défense rendait ainsi public avoir été testé positif au coronavirus. Depuis lors, les supputations vont bon train. Et ce, à propos de l’endroit où il est confiné. Certaines sources avancent qu’il a dû se retirer dans le worodougou au nord ouest de la Côte d’Ivoire, précisément à Séguéla, ville d’où il est originaire. Par ailleurs, dans cette localité où la famille Bakayoko est l’une des plus importantes, l’on prévoit une journée de jeûne le jeudi 16 avril en soutien au ministre. Le lendemain, vendredi 17 avril, il y aura une lecture de Coran. Bien évidemment, ces motions divines ont pour but de soutenir le fils de la région pour un prompt rétablissement.

