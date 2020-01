Selon Hanny Tchelley, Demba Traoré, pro-Nady, aurait posté une publication insultante et diffamante contre sa défunte mère

Selon Hanny Tchelley, Demba Traoré, pro-Nady, aurait posté une publication insultante et diffamante, faite le lundi 13 janvier 2020 contre sa défunte mère.

Chers Good People, voici la publication insultante et diffamante, faite hier 13 Janvier à 23h par Mr Demba Traoré contre ma défunte mère. Comme vous pouvez le lire, selon Demba Traoré, en nous mettant au monde ma sœur et moi, ma défunte mère n’aurait pas rendu service à la Côte d’Ivoire.

Comme tout être humain qui n’a pas pu conduire sa génitrice à sa dernière demeure pour cause d’exil et qui vit avec la douleur de cette perte, j’ai tout naturellement réagi, à la mesure de l’offense.

Mais vous avez été nombreux (ses) à m’écrire inbox et à m’appeler pour me demander de ne pas me mettre au même niveau que ce monsieur.

Par respect pour vous, et pour notre cause commune, j’ai donc supprimé le post en question. Mr Demba Traoré peut continuer son jeu macabre, ce sera sans moi. Comme je l’ai dit hier, j’attends la fin de la procédure qui suit son cours avant de me prononcer. Toutes mes excuses à toutes et à tous .

