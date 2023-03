Société Girl Power: le taux d’insertion des femmes est de 100%

Le taux d’insertion professionnelle des jeunes filles qui intègrent le Programme “Girl Power” est de 100%, a souligné le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, qui s’exprimait au cours de* l’atelier de capitalisation des résultats de plaidoyer pour la pérennisation du projet “Girl Power”, les 27 et 28 février 2023 à Abidjan.

« J’ai été agréablement surpris, non seulement par la qualité des formations au Centre de service civique de Guinguéréni, mais surtout par l’impact de ce projet ’’Girl Power” qui a un taux d’insertion de 100% pour toutes les jeunes filles. Pour nous, c’est un résultat qui peut être salué », s’est réjoui Mamadou Touré.

Développé au sein du centre du service Guinguéréni, dans le département de Boundiali, le projet “Girl Power” a été initié par le gouvernement, en partenariat avec l’UNICEF, pour améliorer les opportunités d’insertion socioprofessionnelle des jeunes filles et des adolescents vulnérables vivant dans les banlieues d’Abidjan, Boundiali et de San Pedro.

Pendant deux années, le projet qui a ciblé 300 jeunes filles, âgées de 16 à 24 ans, s’est déroulé en deux phases : une formation au sein du centre de service civique et la mise en stage ou en incubation.

Selon le ministre Mamadou Touré, la dimension de la prise en charge des jeunes filles vulnérables dans le cadre Programme “Girl Power” fait partie des priorités du gouvernement. Il a rappelé l’ambition du gouvernement de recruter 14 000 jeunes par an, dont 40% de filles dans les centres de services civiques. « Nous avons décidé de dédier l’ancien centre de service civique de Bouaké, d’une capacité de 150 jeunes au Programme “Girl Power” », a-t-il révélé. Et d’ajouter que cette initiative permettra ainsi d’accroître la capacité de prise en charge des jeunes filles.

Touré Mamadou a lancé un appel au secteur privé à l’effet de renforcer l’insertion sociale des jeunes filles, à travers la promotion de leur employabilité et de leurs compétences.

Comments

comments