Société: talk, choses à éviter pendant un entretien d’embauche avec votre employeur

Il y a certaines choses qu’il vaut mieux ne pas dire à notre employeur potentiel lors de notre entretien d’embauche.

Cette rencontre fait partie des moments ou partager trop d’informations sur votre vie personnelle ou professionnelle peut vous porter préjudice voir même vous faire passer à côté d’une offre d’emploi.

Pour bien préparer son entretien d’embauche, il faut donc réfléchir en amont à ce que l’on prévoit de dire, aux questions que l’on prévoit de poser. Mais aussi à ce qu’il vaut mieux ne pas dire.

Voici 9 phrases ou questions que vous ne devriez jamais poser lors d’un entretien d’embauche, quel que soit votre niveau de compétence pour le poste.

𝟭. “𝙅𝙚 𝙙𝙚𝙩𝙚𝙨𝙩𝙖𝙞𝙩 𝙢𝙤𝙣 𝙖𝙣𝙘𝙞𝙚𝙣 𝙟𝙤𝙗 !”

Vous avez tout à fait le droit de ne pas avoir été satisfait par votre ancien travail ou entreprise. C’est d’ailleurs peut-être la raison pour laquelle vous cherchez ailleurs, et elle est très certainement légitime.

Cependant, inutile de cracher sur votre ancien poste devant votre potentiel nouvel employeur. Cela amènera probablement le recruteur à se demander si vous parlerez de la même manière de son entreprise un jour.

À la place, concentrez-vous (sans mentir) sur des aspects positif du job pour lequel vous avez candidaté. Vous pourrez faire une comparaison respectueuse avec votre ancien poste.

𝐄𝐱𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞

Je voulais vraiment évoluer dans un poste plus stratégique, qui m’offre une certaine liberté création, comme c’est le cas pour le poste que vous proposez

𝟮. “𝙋𝙖𝙧 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙚, 𝙟’𝙖𝙞 𝙙é𝙟à 𝙥𝙧é𝙫𝙪 𝙙𝙚𝙪𝙭 𝙨𝙚𝙢𝙖𝙞𝙣𝙚𝙨 𝙙𝙚 𝙫𝙖𝙘𝙖𝙣𝙘𝙚𝙨 𝙡𝙖 𝙥𝙧𝙚𝙢𝙞è𝙧𝙚 𝙙’𝙖𝙫𝙧𝙞𝙡…”

Attendez d’avoir reçu une offre concrète avant de demander des jours de congés.

Si vous avez déjà effectué des réservations coûteuses et non remboursables, rien de vous empêche d’en parler à votre nouvel employeur.

Cependant, pas besoin d’en parler durant votre premier entretien d’embauche, au risque de sembler plus intéressé par vos vacances entre potes au Cap d’Agde que par le poste pour lequel vous postulez.

De même, évitez d’attendre de signer le contrat pour évoquer votre situation au risque de paraitre malhonnête. Donner à votre employeur le sentiment d’être dos au mur n’est pas idéal pour construire une bonne première impression.

Le meilleur moment pour aborder le sujet sera après avoir reçu une offre, mais avant de l’accepter. Même dans cette situation, abordez toujours le sujet sous forme de question. Rappelez-vous que rien n’oblige votre employeur à accepter votre demande et à se plier à votre calendrier.

Restez polis et humbles, préparez-vous à un refus et surtout – n’insistez pas lourdement.

𝟯. “𝙑𝙤𝙪𝙨 𝙥𝙖𝙮𝙚𝙯 𝙘𝙤𝙢𝙗𝙞𝙚𝙣 ? ”

Laissez toujours le recruteur aborder le sujet de la rémunération et des avantages en premier.

Il est bien évidemment normal de vouloir connaitre le salaire proposé pour le poste que vous convoitez. Mais il est inutile de montrer votre impatience en posant la question trop tôt.

Attendez patiemment que le recruteur vous pose la question ou fasse une proposition. Il ne voudra certainement parler finances que s’il est intéressé par votre candidature ou souhaite continuer avec vous le processus de recrutement, ce qui est une plutôt bonne nouvelle !

𝟰. “𝙅𝙚 𝙣’𝙖𝙞 𝙥𝙖𝙨 𝙙𝙚 𝙦𝙪𝙚𝙨𝙩𝙞𝙤𝙣𝙖, 𝙫𝙤𝙪𝙨 𝙖𝙫𝙚𝙯 𝙙é𝙟à 𝙧é𝙥𝙤𝙣𝙙𝙪 à 𝙩𝙤𝙪𝙩 ! ”

Assurez-vous que vous avez une liste d’au moins une douzaine de questions pertinentes à poser lors de votre entretien (autres que les chèques vacances ou les plats servis à la cafét’).

De cette manière, si certaines de vos questions sont répondues naturellement durant l’entretien, vous aurez toujours de quoi montrer votre intérêt grâce à des interrogations un peu plus approfondies.

Rédiger une liste de question avant l’entretien vous forcera également à faire des recherches sur l’entreprise. Vous serez ainsi plus à l’aise pour montrer l’étendue de votre intérêt au recruteur !

𝟱. “𝙅𝙚 𝙫𝙚𝙪𝙭 𝙫𝙧𝙖𝙞𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙘𝙚 𝙩𝙧𝙖𝙫𝙖𝙞𝙡 𝙘𝙚 𝙩𝙧𝙖𝙫𝙖𝙞𝙡 / 𝙟’𝙚𝙣 𝙖𝙞 𝙫𝙧𝙖𝙞𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙗𝙚𝙨𝙤𝙞𝙣 ! ”

Même si vous êtes dans une situation personnelle délicate ou désirez vraiment le job pour lequel vous avez postulé, s’apitoyer sur votre sort ou supplier le recruteur lors de votre entretien n’apportera rien – bien au contraire.

Il est bien sûr préférable d’exprimer clairement votre intérêt pour le poste. Cependant, vos désirs et envies n’ont en soi aucune importance. Il ou elle recherche la personne qui saura apporter le plus à l’entreprise, et non pas celle qui veux le plus le job en question. Montrez plutôt que vous êtes la personne idéale pour ce poste, et que votre motivation n’est qu’un gros plus !

𝐄𝐱𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞

Cette fonction correspond tout à fait à mes attentes et à mes compétences, et sachez que je serais très heureux.se de pouvoir rejoindre vos équipes.

𝟲. “𝙈𝙤𝙣 𝙥𝙡𝙪𝙨 𝙜𝙧𝙖𝙣𝙙 𝙙é𝙛𝙖𝙪𝙩 ? 𝙅𝙚 𝙨𝙪𝙞𝙨 𝙥𝙚𝙧𝙛𝙚𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣𝙣𝙞𝙨𝙩𝙚 !”

Il peut paraître très difficile de devoir mettre en avant ses défauts dans une situation d’entretien, sachant que c’est bien souvent l’occasion de nous vendre afin d’obtenir le job de nos rêves.

N’oubliez cependant pas que les recruteurs sont humains et savent très bien que tout le monde a des défauts, petits ou grands. Essayer de faire passer vos qualités pour des défauts démontre non seulement un manque d’honnêteté, mais aussi que vous n’assumez pas vos défauts ou pire – que vous ne les connaissez pas.

À l’inverse, évitez en revanche d’être trop francs. Répondre à “quels sont vos défauts ?” par “je n’ai aucune patience et je déteste les enfants” est très honnête, mais n’apportera rien à votre candidature. Présentez donc de vrais défauts, mais toujours dans le contexte de votre job actuel. Montrez comment vous les surmontez ou les efforts que vous mettez en place pour vous améliorer dans ces domaines.

𝐄𝐱𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞

Il est souvent difficile pour moi de faire des présentations orales en public, car je n’ai pas eu beaucoup l’occasion de faire cet exercice à mon ancien poste. J’espère pouvoir m’améliorer grâce aux présentations mensuelles dont vous m’avez parlé plus tôt !

𝟳. “𝙌𝙪𝙚𝙡 𝙚𝙨𝙩 𝙡𝙚 𝙥𝙡𝙪𝙨 𝙜𝙧𝙤𝙨 𝙘𝙤𝙣𝙘𝙪𝙧𝙚𝙣𝙩 𝙙𝙚 𝙫𝙤𝙩𝙧𝙚 𝙚𝙣𝙩𝙧𝙚𝙥𝙧𝙞𝙨𝙚 ?”

Ne posez jamais de question qui pourraient laisser penser que vous n’avez pas fait vos recherches sur l’entreprise au préalable.

Vous devriez connaitre l’entreprise dans les grandes lignes, et vous être renseigné sur ses activités, ses produits et ses concurrents – pas seulement avoir parcouru brièvement leur site web.

Il est parfaitement normal de ne pas tout comprendre de l’entreprise avant l’entretien. Mais dans ce cas-ci, montrez au moins au recruteur que vous avez fait vos recherches.

𝐄𝐱𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞

J’ai passé beaucoup de temps à faire des recherches sur vos produits et ai pu constaté que vous étiez leaders dans la vente de chouquettes fraîches en ligne. Considérez-vous les géants du web comme Amazon des concurrents potentiels ?

𝟴. “𝙋𝙤𝙪𝙫𝙚𝙯-𝙫𝙤𝙪𝙨 𝙢’𝙚𝙭𝙥𝙡𝙞𝙦𝙪𝙚𝙧 𝙘𝙚 𝙦𝙪𝙚 𝙫𝙤𝙪𝙨 𝙛𝙖𝙞𝙩𝙚𝙨 𝙙𝙖𝙣𝙨 𝙘𝙚𝙩𝙩𝙚 𝙚𝙣𝙩𝙧𝙚𝙥𝙧𝙞𝙨𝙚 ? ”

Avant chaque entretien, vous devriez vous être renseigné sur la ou les personnes qui vont vous recevoir.

Lors de l’organisation de votre rencontre, n’hésitez pas à demander qui seront vos interlocuteurs. Echangerez-vous avec un.e manager, le ou la responsable des ressources humaines… ?

Notez leur nom, et faites une recherche en ligne afin d’en apprendre plus sur leur parcours et leur rôle dans l’entreprise. Si vous vous découvrez des points communs (comme un employeur en commun ou le même parcours à l’université), vous pourrez peut-être les aborder en entretien.

Évitez cependant de leur demander si les moules-frites du restaurant au bord de plage pendant leurs vacances à Barcelone en 2015 étaient bonnes, au risque de passer pour un psychopathe. Plus sérieusement, restez centrés sur le professionnel.

𝟵. “𝘿é𝙨𝙤𝙡é.𝙚, 𝙟𝙚 𝙨𝙪𝙞𝙨 𝙩𝙧è𝙨 𝙣𝙚𝙧𝙫𝙚𝙪𝙭.𝙨𝙚 ”

Si vous êtes nerveux, sachez que le recruteur l’a probablement remarqué également. Inutile donc d’en rajouter une couche en exprimant à haute voix votre anxiété.

Soyez confiant en vos aptitudes et vos compétences. Montrez que vous avez fait vos recherches et possédez un vrai intérêt pour l’entreprise. Il est tout à fait normal d’être stressé durant un entretien. Et du moment que votre stress ne se transforme pas en panique, le recruteur ne vous en tiendra pas rigueur !

Perle Lola

