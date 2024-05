Sortie de la 5e promotion de 2IAH-formation de Maféré : Les conseils du professeur Nindjin à ses filleules

Les 32 élèves de la 5e promotion de l’Institut international Actions Humanitaires (2IAH) de Maféré ont effectué leur sortie le samedi 04 mai 2024.

Cette cérémonie qui avait au menu, une remise de diplômes, un baptême de promotion et une passation de flambeau, a eu pour parrain, le professeur Nindjin Charlemagne, Directeur de la Valorisation et de l’Innovation (DVI), au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, par ailleurs cadre de la localité.

Très honoré par le choix porté sur sa personne, le professeur Charlemagne a saisi l’occasion pour relever à ses filleuls, les valeurs qui doivent les accompagner tout au long de leurs carrières : « Travaillez avec rigueur et foi, et chercher toujours à progresser. Ne mettez pas de limites à vos capacités. Vous avez reçu une formation, tant que des opportunités vont s’offrir à vous, profitez-en pour pouvoir progresser, passer à une étape supérieure ». Il s’est par ailleurs engagé à toujours soutenir cet Institut et à être disponible chaque fois qu’il sera sollicité.

C’est une école qui donne une seconde chance aux jeunes qui sortent du circuit normal et qui avaient perdu l’espoir.

L’Institut International Actions Humanitaires (2IAH), situé au sein de l’Eglise Catholique Notre Dame du Refuge de Maféré, donne aux jeunes sortis du système classique de l’éducation nationale une seconde chance d’avoir une formation et une qualification, nécessaires à leur insertion dans la vie active. Elle forme aux métiers d’auxiliaires de santé, notamment aide-soignant, auxiliaire de pharmacie et délégué médical, en 12 mois dont 6 mois de cours et six (6) mois de pratique.

Selon son fondateur, Mathias WANYOU : « c’est une école qui donne une seconde chance aux jeunes qui sortent du circuit normal et qui avaient perdu l’espoir, à qui nous donnons l’espoir en les acceptant dans notre Centre de formation, et en leur donnant un métier ».

« Nous pouvons être fiers d’obtenir ce diplôme, preuve de formation qui nous a donné tous les atouts importants de notre vie professionnelle », a déclaré mademoiselle Kouadio Oussou Bettyka, porte-parole des diplômés du jour, pour exprimer leur joie de saisir cette seconde chance qui leur est accordée. La cérémonie s’est achevée par une passation de flambeau à la 6e promotion qui a promis relever le défi de l’excellence.