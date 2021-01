Supérieur/ augmentation du coût du 3e cycle de 90.000f à 590.000f : la colère de la FESCI

Une augmentation du coût du 3è cycle de 90.000f à 590.000f suscite la colère de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI). Saint Clair Allah allias Makelélé crie au scandale.

“La défense des intérêts moraux et sociaux des élèves et étudiants est une priorité et demeure un sacerdoce pour nous .

Face, à une administration insensible à l’amélioration de nos conditions et qui ne trouve de résolutions à nos problèmes que dans l’augmentation du coût de tout dans nos universités, nous nous érigeons en bloc intellectuel et syndicaliste.

Comment comprendre toutes ces augmentations faramineuses à l’université Felix Houphouët Boigny de cocody :

-timbre de légalisation de diplômes de la scolarité centrale passé de 300f à 500f/ unité.

frais dossier pour la sélection à l’école doctorale 20.000f

-pseudo augmentation du coût du 3cycle de 90000f à 590.000f .

-6 fiches de recherches 2000f.

Camarade étudiants, le bonheur ne vient pas à toi mais plutôt de toi.. sois solidaire et vigilant afin de constituer une barrière à cette énième injustice.. seule la lutte libère!

École doctorale oui, mais seulement à 90.000f.

Ces augmentations que nous constatons ces temps ci, ne passeront pas à l’école tant que la FESCI est là,” a-il déclaré.

