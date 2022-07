Témoignage : «Elle m’amène à l’0rgasme sans aller au s€xe»￼

L’acteur populaire de Nollywood, Junior Pope Odonwodo et sa femme, Jennifer Awele, célèbrent leur huitième anniversaire de mariage ce mardi 26 juillet. Pour célébrer cette fête importante, l’acteur s’est rendu sur sa page Instagram pour partager des photos avec sa femme et leurs trois enfants, tout en déclarant que sa femme lui fait atteindre l’0rgasme sans le s€xe.

Junior Pope Odonwodo a écrit en légende de sa photo. «Joyeux anniversaire de mariage à nous @dopeevents007 @qutejay

Je célèbre mon amour pour toi et je te chéris de toutes les manières.

Au fil du temps, notre amour grandit encore. Une relation bienveillante à explorer. Notre vie ensemble devient de mieux en mieux, et je continue de t’aimer de plus en plus.

Tu m’amènes à l’0rgasme sans s€xe. Et vous avez béni ma maison. Je bénis Dieu pour ce jour qui marque le jour où nous sommes officiellement devenus UN. Merci à Dieu pour le voyage jusqu’ici. L’éternité nous voici. Merci d’avoir toléré mes excès. Je t’aime ❤️AWELE Jennifer Odonwodo», a écrit l’acteur de Nollywood sur son Instagram.

