Tonton Bouba a utilisé le nom de Didier Drogba en Chine pour avoir des “faveurs”

Ce samedi 22 octobre il est rentré à Abidjan dans le même vol que Didier Drogba. Dans l’avion il a confessé à la légende ivoirienne qu’en Chine, il a reçu des honneurs pour avoir dit qu’il est l’oncle du joueur.

Il raconte comment les faits se sont passés :

« Je lui ai raconté une histoire réelle. C’était à Guangzhou en Chine lorsque j’étais allé acheter mon matériel de l’espace Tonton Bouba, j’avais vu trois jeunes ouvriers chinois : l’un en maillot de Messi, le deuxième, celui de Ronaldo, et le troisième, portait le maillot de Didier Drogba. J’ai appelé ce dernier et je lui ai dit que j’étais l’oncle de Drogba. Il m’a aussitôt offert du thé, des sucreries…J’ai donc dit à Didier Drogba qu’en Chine j’ai dit que j’étais son oncle et reçu des honneurs. Comme quoi, Drogba est un véritable ambassadeur international de la Côte d’Ivoire. Et je l’ai félicité pour sa brillante animation pour la soirée du ballon d’or. On a en rigolé car je l’ai appelé collègue, animateur », a confié le compagnon de voyage de Didier Drogba

