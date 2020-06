Tournée de la TEAM YID: visite de courtoisie au Président du C.O Korhogo

L’équipe de campagne du candidat Yacine Idriss Diallo a rendu une visite de courtoisie, ce vendredi 19 juin à 14h30, au Président du C. O. Korhogo Ouattara Bakary à son QG à Adjamé.

Cette visite qui rentre dans le cadre du programme de Pré-campagne de la Team YID a mobilisé une forte délégation conduite par le Candidat en personne, Yacine Idriss Diallo et du Coordonnateur Malick Tohé.

Dans le cadre de sa politique de proximité, débutée à l’intérieur du pays il y a quelques semaines, la Team YACINE IDRISS DIALLO (Team YID) a rendu une visite de courtoisie au Président du Club Omnisports de Korhogo, Ouattara Bakary et à son Comité Exécutif à Adjamé.

« Yacine Idriss Diallo c’est moi, et vice versa », a indiqué le président Ouattara Bakary à la fin de la visite de ses hôtes, pour dire qu’il est sur la même longueur d’ondes que le candidat de la liste « Rassembler et Développer ».

En effet, le président du COK a tenu à démontrer son attachement à la Team YID malgré des velléités d’appartenir à d’autres camp comme observé ces dernières semaines dans la presse et sur les réseaux sociaux.

La visite a débuté par des civilités faites au Comité Exécutif du C.O Korhogo dans la salle de réunion du siège dudit club. Comme le veut la tradition, c’est le président de l’OC Adiaké, le Colonel Bilé qui a donné les nouvelles de la visite de la Team YID. A sa suite, Malick Tohé dans sa posture de Président d’Honneur du C.O Korhogo a dit le mot de bienvenue. « Merci pour l’honneur que vous faites à notre club et à son président Ouattara Bakary », s’est-il réjouit avant de faire l’historique de sa collaboration avec le club phare du grand Nord. « Le président Bakary et moi sommes ensemble depuis une dizaine d’années et cela fait deux ans que j’ai été coopté pour assurer le poste de Président d’Honneur. Le Président du COK est un homme de parole et de conviction qui a prit faits et causes pour le combat du changement que nous avons mené depuis trois ans. Maintenant nous avons tourné le dos à la belligérance et nous avons une vision avec Yacine Idriss Diallo. Un homme de conviction et de caractère. Mieux, il n’était pas impliqué dans la lutte que nous avions mené. Dans sa volonté de pacifier le milieu du football que nous partageons tous d’ailleurs, il a pu réunir toutes les tendances. C’est-à-dire ceux de l’ex GX et du bord de l’actuel Comité Exécutif de la FIF. Je remercie donc le Candidat Yacine Idriss Diallo pour avoir fait le déplacement au Bakaryland (le fief du président Bakary à Adjamé) et rendre les honneur au doyen Bakary » a dit Malick Tohé par ailleurs Coordinateur Général de la liste « Rassembler et Développer ».

Dans un contexte quelque peu particulier, du fait de l’exiguïté de la salle de réunion qui ne pouvait contenir toute la délégation, le Président Yacine Idriss Diallo n’a pas voulu être long dans ses propos. Cependant, avec éloquence, il a pu passer l’essence, le contenu fondamental du projet de développement que lui et son équipe ont mis sur pieds pour le football ivoirien. « Nous avons tenu à rendre visite au Président Bakary parce que ici, c’est un passage obligé. J’avais promis lancer la campagne à partir d’ici mais la situation sanitaire s’imposant, nous sommes obligé de rencontrer directement les clubs pour leur faire connaître notre programme. Notre objectif c’est de pacifier le milieu de notre football. Quand nous aurons pacifié, nous allons rassembler et une fois élu nous nous attelleront à développer notre football », a-t-il indiqué avant de promettre recevoir le Comité Exécutif du CO Korhogo dans un cadre plus approprié pour leur dérouler son programme.

La visite appréciée par tous s’est achevée par un cocktail dans le mythique espace, le « Bakaryland ».

Sercom

