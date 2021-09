Tournoi du Zébié: le jeune Yaya tailladé à la machette est sorti de l’hôpital ce jour (Image)

Le tournoi du Zébié, une compétition de maracana bien connue des habitants de Yopougon et des autres communes d’Abidjan. Chaque année, cette compétition oppose différentes équipes de maracana pour le sacre.

Le paradoxe, c’est qu’il ne se passe pas une seule année où le tournoi du Zebié (en hommage à l’étudiant Thierry Zébié Zirignon, tué le 16 juin 1991 à coups de projectiles par une foule d’étudiants descendus du campus jusqu’à la cité Mermoz Ndlr) sans que l’on enregistre des violences lors de cette compétition.

Cette année, un match de quart de finale qui opposait les équipes Dos Argenté et Dynamique FC, des quartiers de Wassakara et de Gbalé Sicobois de Yopougon, hier jeudi 23 septembre 2021 a viré à un affrontement.

Un malentendu lors de ce match a viré à une bagarre rangée dans la commune populaire de Yopougon.

La déconvenue a créé un affrontement entre les supporters de ces deux équipes, des témoignages recueillis.

Il s’agissait de deux quartiers rivaux qui s’affrontaient lors des 1/4 de finale. Des échauffourées ont éclaté juste après le début de la seconde période. Une bagarre rangée à la machette au cours de laquelle l’un des supporters, le nommé Yaya a été pris à partie par ses adversaires.

Le jeune Yaya, qui a reçu plusieurs coups de la part de ses adversaires, comme on pouvait le voir dans une vidéo devenue virale, a été donné pour mort, par certains médias et des publications sur Internet.

Sauf qu’à la réalité, le jeune Yaya, toujours en vie a été conduit dans la journée d’hier dans un centre hospitalier de Yopougon, nous confie ses proches.

Après des soins, le jeune Yaya est sorti ce jour de l’hôpital, même s’il reste mal en point, nous confirme des sources sécuritaires.

En vie, et non pas mort, comme l’ont relayé plusieurs personnes et des médias, le jeune Yaya a regagné son domicile en compagnie de ses proches ce vendredi 24 septembre 2021.

K.

Comments

comments