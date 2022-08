Tournoi Tchin Tchin: Jonathan Morrison tacle sèchement ses détracteurs, « ça tremble déjà… »

Critiqué sur les réseaux sociaux depuis l’annonce de la nouvelle jusqu’au moment des préparatifs, le tournoi Tchin Tchin du jeune entrepreneur Ivoirien Jonathan Morrison a effectivement démarré depuis le 13 août dernier. Alors que l’évènement continue d’avoir le vent en poupe, le jeune Ivoirien a tenu à adresser un message à tous ses détracteurs.

Traité de tous les noms sur les réseaux sociaux depuis l’annonce de son tournoi de petits poteaux dénommé Tchin Tchin, Jonathan Morrison a finalement cloué le bec de ses détracteurs. Démarré depuis quelques jours, l’évènement du jeune Ivoirien a connu un succès fulgurant comme le démontrent les images et vidéos qui circulent abondamment sur la toile.

Très satisfait des nombreux exploits qui s’observent depuis le début du tournoi, l’ex de la bimbo togolaise Maria Mobil est finalement monté au créneau pour adresser un message à ceux qui n’ont pas cru en lui.

« Mais pourquoi vous faites ça? C’est tellement agréable qu’ils ne croient pas qu’un jeune ivoirien puisse produire ça. Allez leur dire que tout ce que vous voyez au Tchin-Tchinn 2022 a été produit par des jeunes Ivoiriens. La salle n’a aucun tableau d’affichage à la base… C’est nous qui avons fait le branding complet » a-t-il indiqué.

Et d’ajouter: « On travaille jours et nuits svp ne donnez pas la crédibilité de notre travail aux autres; nous sommes plus fort que plusieurs autres pays… on ne vous demande rien, juste arrêtez de nous mettre les bâtons dans les roues et vous verrez« , a-t-il lancé.

Pour finir, Jonathan Morrisson a promis mettre les bouchées doubles dès les prochains jours afin de montrer à tous ses détracteurs que tout est possible dans la vie lorsqu’on est déterminé. « Là nous ne sommes même pas à 10% de notre capacité. ça tremble déjà. D’ailleurs, le week-end prochain, on passe à une vitesse supérieure« , a-t-il conclu.

