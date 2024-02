TOUT SAVOIR SUR LE CONCOURS D’ENTRÉE À L’ENS SESSION 2024

Des conditions spécifiques s’appliquent aux détenteurs de BTS et DUT. BTS : Admission définitive ou Équivalence signée par la DEXCO ; DUT : INPHB et D.A.A.C. + BAC : INSAAC

Si vous possédez un diplôme obtenu à l’étranger ou dans un établissement privé, assurez-vous de faire une équivalence à la Direction de l’Enseignement Supérieur (DESUP), située à la commune du Plateau Immeuble Lamblin.

Frais d’inscription et constitution du dossier

Les frais d’inscription sont d’environ 50 mille francs CFA. Pour constituer votre dossier de candidature, veuillez rassembler les éléments suivants :

Fiche de candidature en ligne imprimée, attestant de l’aptitude à la visite médicale et du paiement des droits de concours (10.000 FCFA pour le droit de concours + 2.000 FCFA pour la pochette du dossier).

Photocopie non légalisée de l’extrait d’acte de naissance ou du jugement supplétif datant de l’année 2023 ou 2024.

Photocopie de la carte nationale d’identité ou de l’attestation d’identité en cours de validité (recto et verso).

Photocopies non légalisées du Baccalauréat et des diplômes requis, ou attestations de réussite en cours de validité.

Pochette à retirer au Service des Examens et Concours sur présentation de la fiche de candidature.

Calendrier du Concours d’Entrée à l’ENS 2024

Le respect du calendrier est essentiel pour une participation réussie au concours. Voici les dates clés à noter :

Lancement du Concours : 19 février 2024

Préinscription en Ligne : 22 février 2024 au 31 mars 2024

Visite Médicale : 04 mars 2024 au 05 avril 2024

Dépôt Dossier Physique et Validation : 11 mars 2024 au 12 avril 2024