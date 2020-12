Transport: améliorer la mobilité urbaine à Abidjan

Les difficultés de déplacement des populations abidjanaises sont en phase de résolution.

Dans un entretien accordé à la Direction de la Communication, des Relations Publiques et de la Coopération Internationale du Ministère des transports, le coordonnateur adjoint du Projet de Mobilité Urbaine d’Abidjan (PMUA), Coulibaly Ali a livré l’information.Dans quatre ans, date de mise en exploitation du projet de la mobilité, le citoyen lambda ne sera plus obligé de se réveiller à 4 heures du matin pour se rendre au travail et renter à la maison à 21 heures, a fait savoir le coordonnateur adjoint du PMUA. Dans ces conditions, selon lui, le travailleur sera plus productif et la mobilité contribuera à impacter davantage la vie économique du pays. « L’objectif, c’est de faciliter la circulation des biens et des personnes d’une part et d’autre part, de réduire les dépenses liées à la mobilité en augmentant le PIB » a-t-il relevé.

Le Coordonnateur adjoint du PMUA a profité pour donner les grandes articulations du projet qui se décline en quatre grandes composantes, dont la mise en place de la ligne de service rapide de bus (BRT) de l’Est à l’Ouest, de Yopougon à Bingerville ; l’appui au renforcement de la SOTRA et à la mise en place du système de rabattement vers les lignes de transport de masse, notamment le Metro d’Abidjan et les gares de bateaux-bus. Il comprend également l’appui à l’organisation et à la modernisation du secteur des transports artisanaux (woro-woro, gbakas et taxis) ; ainsi que des programmes de formation des acteurs et leur prise en compte par la couverture sociale. Pour M. Coulibaly Ali, ce projet qui va impacter considérablement la vie des populations, doit être inclusif. « Nous souhaitons la participation de l’ensemble des populations, les acteurs du transport terrestre en particulier, à la réussite du projet », a-t- il insisté au terme de l’entretien.

Sapel MONE

