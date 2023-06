TRAVAIL DES ENFANTS, UNE JUSTICE SOCIALE POUR ÉRADIQUER LE PHÉNOMÈNE

Un enfant sur 10 est concerné par le travail des enfants. A l’occasion de la journée internationale contre le phénomène célébrée le lundi 12 juin, l’OIT milite pour une justice sociale.

Créer les conditions d’emplois décents pour les adultes afin que ces derniers prennent soin de leurs enfants. C’est la recommandation de l’Organisation internationale du travail (OIT) à l’occasion de la célébration de la journée internationale contre le travail des enfants.

La situation dans le monde demeure préoccupante malgré les efforts consentis pour éradiquer le fléau.

« Pour la première fois en 20 ans, le Travail des Enfants est en augmentation. 160 millions d’enfants, soit près d’un sur dix dans le monde, sont soumis au travail des enfants. Le pire, c’est que la moitié d’entre eux, 80 millions, le sont dans les formes les plus dangereuses du travail des enfants. Il s’agit d’un travail qui menace réellement leur santé physique et mentale », a réagi Gilbert Houngbo, le directeur général de l’OIT.

En Côte d’Ivoire, plusieurs initiatives ont été prises pour réduire le travail des enfants dans la l’agriculture par exemple. Des organismes travaillent avec les communautés afin que l’enfant soit au centre de l’épanouissement social. Tout ceci sous la supervision du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail piloté par le première Dame Dominique Ouattara.

Selon l’OIT, le phénomène connaît une recrudescence du fait de la précarité sociale des adultes car ce sont ces derniers qui sont censés s’occuper de leurs enfants.

« L’antidote au travail des enfants induit par la pauvreté est un travail décent pour les adultes afin qu’ils puissent subvenir aux besoins de leurs familles et envoyer leurs enfants à l’école et non au travail. Le travail décent signifie mettre fin au travail forcé, créer des lieux de travail sûrs et sains, et permettre aux travailleurs de s’organiser et d’exprimer leurs besoins. Cela signifie qu’il faut mettre fin à la discrimination car le travail des enfants touche souvent des groupes marginalisés », a souhaité le premier responsable de l’OIT.

La liste des travaux dangereux pouvant mettre en péril la santé de l’enfant a été promulguée par les autorités ivoiriennes à travers le Comité national de surveillance (CNS). Les secteurs tels que l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’aquaculture, les commerces et services, l’artisanat et l’industrie ont été identifiés.