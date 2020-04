Un accident de la circulation à Tafiré occasionné par un camion remorque a fait plusieurs blessés et d’énormes dégâts matériels

Un accident de la circulation à Tafiré le vendredi 10 avril 2020 occasionné par un camion remorque a fait plusieurs blessés et d’énormes dégâts matériels.

L’accident à Tafiré a été provoqué par un camion remorque, en partance pour le Mali (Bamako) avec un changement de blé, s’est accidentellement renversé sur la Nationale A3, ce vendredi aux alentours de 10h, à Tafiré, infligeant des blessures à des piétons, avec la destruction de magasins et d’engins à deux roues en stationnement sur le trottoir.

Un enseignant à Tafiré, Ouollo Coulibaly, a indiqué que le mastodonte, en provenance d’Abidjan, traversait la ville à vive allure, quand il a été surpris par une déviation de la voie opérée par Razel Fayat, l’entreprise de Travaux publics (TP) routiers, en charge de la réfection lourde (en cours d’achèvement) de l’axe Kanawolo-Ferkessédougou, long de 95 kilomètres.

” Le conducteur, visiblement surpris et paniqué, a perdu le contrôle du gros véhicule en vitesse lors de sa tentative d’éviter la barrière de déviation, percutant ainsi tout sur son passage avant de se renverser “, a expliqué Sié Ouattara, un piéton témoin du sinistre qui a dû son salut à la vigilance et à la vitesse de ses jambes.

Des magasins et des motos, en bordure de la voie à Tafiré, ont été détruits et des blessés, dont le chauffeur et l’apprenti du camion mis en cause, ont été admis au Centre de santé urbain (CSU) de la ville pour des soins médicaux.

Le sous-préfet de Tafiré, Casimir Youhou Brikpo, et le maire de la commune, Coulibaly Sounkalo dit Charles Sanga, se sont rendus sur les lieux du sinistre puis au CSU où ils ont apporté leur compassion aux blessés.

