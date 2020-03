Un ex-secrétaire général de la Fesci qualifie de “sorciers et ingrats” les “benguistes” qui ont fui leurs pays d’accueil pour la Côte d’Ivoire

”Ils vous accueillent, Ils vous donnent gîte et couvert, Ils vous donnent accès à leurs écoles, Ils vous donnent des emplois, Ils vous donnent des titres de résidence et de citoyenneté, Ils vous donnent les mêmes droits que leurs propres enfants, Vous utilisez ces statuts pour vous faire appeler « BENGUISTES » et à toutes les vacances (été ), vous remplissez Abidjan pour venir prouver votre nouveau statut social et votre nouvelle vie « réussie » en narguant les pauvres Ivoiriens qui, voulant devenir comme vous, vont aller à la rencontre de la mort dans l’océan Atlantique.

Aujourd’hui, ces pays grâce auxquels vous avez cru que vous étiez supérieurs aux pauvres locaux gaous, sont en guerre contre la pandémie du siècle le COVID-19.Au lieu de retrousser les manches et vous battre aux côtés de vos bienfaiteurs dans vos différents pays d’accueil pour éradiquer le mal, vous avez choisi de fuir et d’abandonner vos tuteurs seuls face à la mort. Cette attitude a un nom : INGRATITUDE.

Autrement dit, au lieu de combattre la maladie aux côtés de vos tuteurs, vous avez décidé de la transporter en Côte d’Ivoire pour tuer ceux que vous appelez vos parents et que vous prétendez aimer. Les choses vues sous cet angle ont aussi un autre nom: SORCELLERIE”.

Les Ivoironautes

