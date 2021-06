Burkina Faso: un homme froidement éliminé par des motocyclistes armés

Le dimanche 6 Juin, un homme d’affaires burkinabè a été abattu dans la nuit du samedi 5 Juin alors qu’il était poursuivi par des individus à moto à qu’il voulait échapper.

La victime répond au nom de Kaboré Ladji et a été surnommé Babylone. Fuyant les motocyclistes armés, Kaboré Ladji est arrivé devant sa villa cossue à bord de sa voiture en klaxonnant incessamment pour qu’on lui ouvre rapidement la porte. Malheureusement pour lui elle ne lui a pas été ouverte. Les occupants ont eu peut-être l’ouïe difficile. Le fugitif s’est alors soustrait de son véhicule en prenant ses jambes à son cou. C’est dans sa tentative de fuite qu’il a été abattu par balles par les hommes qui lui en voulaient. Ces derniers se sont éclipsés après avoir rempli leur mission.

Interrogés par les journalistes, les riverains, qui ont pris d’assaut les abords du domicile de la victime étendue inerte dans un bain de sang, ont affirmé qu’il s’agit d’un meurtre motivé par un règlement de comptes. Ils témoignent également que Babylone, qui faisait la navette entre Ouagadougou et Dubaï, était prospère et très généreux. Qui sont ceux qui lui en voulaient tant au point de lui faire la peau ? Les enquêtes policières burkinabè devront faire toute la lumière sur ce crime odieux, on l’espère.

