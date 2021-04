Un inconnu m’a remis 50.000f pour moi et un paquet de sucre pour mon chef, la suite..

Je me nomme Koffi, je suis un agent de sécurité posté devant une ambassade avec mon supérieur Diarrassouba. Le soir du mardi 27 Mai, Un inconnu m’a remis un paquet de sucre pour mon supérieur et une somme de 50.000f pour moi-même. Lorsque je suis arrive dans le bureau de mon supérieur où y’a l’aperçu de la caméra de surveillance, je lui ai fais le point, il refuse de me croire.

Il dit qu’il est inconcevable qu’on fasse don d’un simple paquet de sucre à lui le supérieur et qu’on me donne 50.000f. Il récupère donc les 50.000f et il m’a remis le paquet de sucre.

Une fois chez moi, je déballe le paquet et je constate que ça ne contient pas du sucre mais plutôt la somme bien comptée de 5 millions FCFA.

Aidez moi ? Je retourne cela à mon supérieur ?

J’attend vos réactions car union fait la force.

Perle Lola

