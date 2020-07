Un Mandat d’arrêt international lancé contre le Commandant Fofana Abdoulaye, aide camp de Soro par l’Etat de Côte d’Ivoire

Un Mandat d’arrêt international a été lancé contre le Commandant Fofana Abdoulaye, aide camp de Soro par l’Etat de Côte d’Ivoire.

« A la demande du Ministre Hamed Bakayoko, un mandat d’arrêt international a été lancé contre le Commandant Fofana Abdoulaye. Une copie du mandat d’arrêt signé des mains de M. Coulibaly Ousmane Victor, Vice-président et doyen des juges d’instruction » a déclaré le Commandant Fofana Abdoulaye sur sa page Facebook, ce lundi 6 juillet 2020.

Toujours l’aide de camp de Guillaume Soro, « le mandat d’arrêt est enregistré sous : S/no694/DJI Abj/CD. Selon le juge Coulibaly Ousmane Victor en charge du 8ème cabinet d’instruction d’Abidjan-Plateau et en vertu des articles 148 et suivants du Code pénal, le Commandant Fofana Abdoulaye, né le 23/06/1979 à Adjamé, est poursuivi pour les faits de port illégal de costume et d’insigne militaire et trouble à l’ordre public. La vérité triomphe toujours ».

