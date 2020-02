Un séminaire sur le processus de développement politique, économique et social à Abidjan

Abidjan, le 11 février 2020 – La Ministre ivoirienne de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Bakayoko-Ly Ramata, a procédé, ce lundi 10 février, à l’ouverture d’un séminaire régional de haut niveau pour renforcer l’autonomisation des femmes africaines dans le processus de développement politique, économique et social en présence de la Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, chargée de l’Autonomisation des Femmes, Myss Belmonde DOGO.

Ces assises qui dureront pendant trois jours, seront meublées d’ateliers et de panels, sont organisées sur le thème ” Renforcement de l’autonomisation politique, socio-économique et culturelle des femmes à la lumière des principes de la Gouvernance Publique Responsable ( GPR) et les objectifs de développement durable ( ODD)”.

Procédant à l’ouverture des travaux, Bakayoko-Ly Ramata, la Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, a souligné que ces assises offrent une opportunité de faire l’état des lieux de la place et du rôle de la femme dans la vie sociale, économique et politique en Afrique.

” L’autonomisation ne saurait être complète pour la femme, si elle n’a pas un toit pour elle et ses enfants. Sa productivité ne sera durable que lorsqu’elle se sentira en sécurité, chez elle”, a estimé Madame la Ministre pour qui ce séminaire permettra également d’identifier de ” de meilleures stratégies” en vue d’une autonomisation de la femme surtout en milieu rural.

Organisé par le Centre Africain de Formation et de Recherche Administrative pour le Développement ( CAFRAD), ce séminaire réunit des participantes venues notamment du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, de la Gambie, de la France, du Maroc et du Sénégal est coordonné par l’ivoirienne Dr. Fatoumata Traoré-Diop, membre du Comité Consultatif International du CAFRAD.

Traore Adams Breaking News

