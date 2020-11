Une agence dédiée a l’adoption d’enfant en Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire dispose désormais d’une institution fonctionnelle en charge de l’encadrement des adoptions. Instituée par la loi n° 2019-987 du 27 novembre 2019, l’Autorité Centrale pour l’Adoption en Côte d’Ivoire (ACACI). est chargée d’une mission permanente de veille, de régulation et d’orientation sur les questions relatives à l’adoption tant nationale qu’internationale. Elle est chargée, en outre, d’agréer les organismes d’adoption sur lesquels elle exerce un pouvoir de contrôle et de régulation.

Selon le Garde des Sceaux, «cette autorité doit s’occuper à la fois aussi bien de l’adoption internationale que de l’adoption nationale. » et permet de réorganiser le dispositif légal régissant l’adoption à travers notamment la réaffirmation du caractère judiciaire de l’adoption et d’assurer une meilleure prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant adopté.

