Une mère en larme depuis le décès de son enfant

J𝚎 𝚜𝚞𝚒𝚜 𝚍𝚎́𝚜𝚘𝚕𝚎́𝚎 𝚖𝚘𝚗 𝚋𝚎́𝚋𝚎́.
𝙹’𝚊𝚒 𝚟𝚛𝚊𝚒𝚖𝚎𝚗𝚝 𝚎́𝚌𝚑𝚘𝚞𝚎́.
Je ne s𝚞𝚒𝚜 𝚙𝚊𝚜 𝚟𝚒𝚝𝚎 𝚟𝚎𝚗𝚞𝚎
𝙹𝚎 𝚖’𝚎𝚗 𝚟𝚘𝚞𝚍𝚛𝚊𝚒𝚜 𝚓𝚞𝚜𝚚𝚞’𝚊̀ 𝚕𝚊 𝚏𝚒𝚗 𝚍𝚎 𝚖𝚎𝚜 𝚓𝚘𝚞𝚛𝚜.
𝙹’𝚊𝚒 𝚜𝚘𝚞𝚏𝚏𝚎𝚛𝚝 des 𝚌𝚊𝚍𝚎𝚊𝚞𝚡 𝚎𝚝 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚒𝚗𝚞𝚎 𝚍𝚎 𝚙𝚕𝚎𝚞𝚛𝚎𝚛 𝚖𝚊𝚕𝚐𝚛𝚎́ 𝚕𝚎 𝚝𝚎𝚖𝚙𝚜 𝚚𝚞𝚒 𝚙𝚊𝚜𝚜𝚎.
𝙹𝚘𝚛𝚍𝚊𝚗 𝚚𝚞’𝚎𝚜𝚝 𝚌𝚎 𝚚𝚞𝚎 𝚝𝚞 𝚛𝚎𝚝𝚒𝚎𝚗𝚜 𝚍𝚎 𝚖𝚘i ?
𝙴𝚝 𝚝𝚘𝚗 𝚙𝚊𝚜𝚜𝚊𝚐𝚎 𝚜𝚞𝚛 𝚝𝚎𝚛𝚛𝚎 ?
Mon bébé 𝚕𝚊 𝚟𝚒𝚎 𝚗’𝚎𝚜𝚝 𝚙𝚊𝚜 𝚜𝚒𝚖𝚙𝚕𝚎
𝙹𝚎 𝚜𝚞𝚒𝚜 𝚍𝚎́𝚜𝚘𝚕𝚎́𝚎 𝚎𝚗𝚌𝚘𝚛𝚎,
𝚃’𝚒𝚗𝚚𝚞𝚒𝚎̀𝚝𝚎𝚜 𝚙𝚊𝚜 pour 𝚖𝚘𝚗 𝚌œ𝚞𝚛, 𝚊𝚞𝚌𝚞𝚗 𝚊𝚞𝚝𝚛𝚎 𝚎𝚗𝚏𝚊𝚗𝚝 𝚗𝚎 𝚙𝚘𝚞𝚛𝚛𝚊 𝚙𝚛𝚎𝚗𝚍𝚛𝚎 t𝚊 𝚙𝚕𝚊𝚌𝚎 𝚍𝚊𝚗𝚜 𝚖𝚘𝚗 𝚌œ𝚞𝚛, 𝚊𝚞𝚌𝚞𝚗.
𝚃𝚞 𝚛𝚎𝚜𝚝𝚎𝚛𝚊𝚜 𝚕’𝚞𝚗𝚒𝚚𝚞𝚎 𝚊𝚖𝚘𝚞𝚛 𝚚𝚞𝚎 𝙹’𝚊𝚒 𝚌𝚘𝚗𝚗𝚞.
𝙿𝚊𝚛𝚍𝚘𝚗𝚗𝚎 𝚖𝚘𝚒 bébé, 𝚙𝚛𝚎𝚖𝚒𝚎̀𝚛𝚎 𝚑𝚘𝚜𝚙𝚒𝚝𝚊𝚕𝚒𝚜𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗 𝚎𝚝 𝚝𝚞 𝚝’𝚎𝚗 𝚟𝚊𝚜.
𝙹𝚎 𝚜𝚞𝚒𝚜 𝚎𝚗𝚌𝚘𝚛𝚎 𝚜𝚞𝚛 𝚕’𝚑𝚘̂𝚙𝚒𝚝𝚊𝚕 𝚎𝚗𝚌𝚘𝚛𝚎 𝚙𝚕𝚞𝚜 𝚍𝚎 𝟹0 𝚏𝚘𝚒𝚜, 𝚖𝚊𝚒𝚜 𝚋𝚘𝚗.
𝙾𝚗 𝚊 𝚙𝚊𝚜 𝚕𝚎 𝚖𝚎̂𝚖𝚎 𝚎𝚜𝚙𝚛𝚒𝚝.
𝙹𝚎 𝚛𝚎́𝚜𝚒𝚜𝚝𝚎 bébé, 𝚖𝚊𝚒𝚜 𝚝𝚘𝚒 𝚝𝚞 𝚎𝚜 𝚏𝚛𝚊𝚐𝚒𝚕𝚎 𝚌𝚘𝚖𝚖𝚎 𝚕’œ𝚞𝚏.
Africa24 Matin