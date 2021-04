Une nouvelle technique d’anarque ”appelé jeté” faisons attention !

J’étais dans un cyber pour tirer des documents et j’ai entendu des jeunes arnaqueurs parler d’une nouvelle technique ” appelé jeté “.

L’arnaqueur te fais un vrai dépôt avec son numéro , ce n’est pas un faux dépôt , il t’envoie réellement de l’argent , une petite somme comme 2000f ou 3000f , donc tu vois +454 et tu sais que c’est un vrai dépôt , le problème c’est que dès qu’il fait le dépôt , juste après il lance un retrait sur ton phone , toi tu consultes ton compte pour voir ton dépôt mais sans le savoir tu as validé sa demande de retrait , automatiquement ton compte est vidé . on t’attire avec 2 mille ou 3 mille et on te ruine , faisons attention car cette technique qui risque de faire des dégâts , j’espère que j’ai pu aider avec l’histoire que j’ai entendu de leurs bouches.

Pour déjouer ce système , à chaque fois que vous avez un dépôt , pour consulter votre solde , tapez un mauvais code , cela va annuler toutes les demande de retrait , ensuite reconsultez votre solde avec votre vrai code , ce réflexe nous devons l’avoir pour éviter de nous faire vider le compte , merci à vous.

NB : N’oubliez pas d’informer vos proches et surtout de partager cette information.

Perle Lola

